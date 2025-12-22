SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Gold Quiet Gainer
Ahmed Ali Abdulhasan Kaabi

Gold Quiet Gainer

Ahmed Ali Abdulhasan Kaabi
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
1 Woche
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 6%
Tickmill-Live04
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
417
Gewinntrades:
358 (85.85%)
Verlusttrades:
59 (14.15%)
Bester Trade:
242.64 USD
Schlechtester Trade:
-341.64 USD
Bruttoprofit:
2 113.38 USD (47 247 pips)
Bruttoverlust:
-1 752.09 USD (37 949 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
42 (57.85 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
360.90 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
27.02%
Max deposit load:
20.74%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
417
Durchschn. Haltezeit:
9 Minuten
Erholungsfaktor:
0.25
Long-Positionen:
417 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
1.21
Mathematische Gewinnerwartung:
0.87 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.90 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-29.70 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-1 408.85 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 408.85 USD (7)
Wachstum pro Monat :
5.53%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
856.59 USD
Maximaler:
1 427.23 USD (20.08%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
20.08% (1 427.23 USD)
Kapital:
5.66% (321.44 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 417
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 361
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 9.3K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +242.64 USD
Schlechtester Trade: -342 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +57.85 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 408.85 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live04" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ChandonGroup-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 2
ICMarkets-Live07
0.64 × 22
Tickmill-Live
0.77 × 320
ICMarkets-Live12
1.17 × 719
Tickmill-Live02
1.19 × 495
ICMarkets-Live10
1.34 × 2851
TradersGlobalGroup-Live
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live03
1.53 × 17
ICMarketsSC-Live15
1.81 × 217
ICMarketsSC-Live06
1.89 × 373
ICMarkets-Live19
1.90 × 3415
ICMarkets-Live22
2.00 × 6
ICMarkets-Live14
2.50 × 4
Alpari-Trade
2.73 × 218
ICMarketsSC-Live12
2.93 × 73
Tickmill-Live04
2.95 × 954
TitanFX-03
3.00 × 4
ICMarkets-Live15
3.00 × 2
Tickmill-Live10
3.85 × 433
AdmiralMarkets-Live
4.00 × 1
Multi EA Money Management System.

To maximize potential profits with high trading activity.

Trading Gold Only.

Daily target 5%.

Let’s make some money

Good luck.

 

Telegram

https://t.me/Iraqi_Forex_Trader

 

WhatsApp

009647704236509

 

استراتيجية تداول يومي سكالبنك سريع

عن طريق روبوت الي

يورو دولار و باوند دولار

هدف يومي بحدود 5%

من 20 الى 50 صفقة يوميا

 

التوفيق للجميع


Keine Bewertungen
2025.12.24 00:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 23:11
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.23 20:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.23 19:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.23 18:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.23 17:05
Share of trading days is too low
2025.12.23 17:05
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.23 17:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 17:05
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.23 16:05
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 16:05
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 15:41
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.22 15:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.22 15:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
