- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
417
Gewinntrades:
358 (85.85%)
Verlusttrades:
59 (14.15%)
Bester Trade:
242.64 USD
Schlechtester Trade:
-341.64 USD
Bruttoprofit:
2 113.38 USD (47 247 pips)
Bruttoverlust:
-1 752.09 USD (37 949 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
42 (57.85 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
360.90 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
27.02%
Max deposit load:
20.74%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
417
Durchschn. Haltezeit:
9 Minuten
Erholungsfaktor:
0.25
Long-Positionen:
417 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
1.21
Mathematische Gewinnerwartung:
0.87 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.90 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-29.70 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-1 408.85 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 408.85 USD (7)
Wachstum pro Monat :
5.53%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
856.59 USD
Maximaler:
1 427.23 USD (20.08%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
20.08% (1 427.23 USD)
Kapital:
5.66% (321.44 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|417
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|361
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|9.3K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +242.64 USD
Schlechtester Trade: -342 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +57.85 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 408.85 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live04" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ChandonGroup-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live07
|0.64 × 22
|
Tickmill-Live
|0.77 × 320
|
ICMarkets-Live12
|1.17 × 719
|
Tickmill-Live02
|1.19 × 495
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2851
|
TradersGlobalGroup-Live
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|1.53 × 17
|
ICMarketsSC-Live15
|1.81 × 217
|
ICMarketsSC-Live06
|1.89 × 373
|
ICMarkets-Live19
|1.90 × 3415
|
ICMarkets-Live22
|2.00 × 6
|
ICMarkets-Live14
|2.50 × 4
|
Alpari-Trade
|2.73 × 218
|
ICMarketsSC-Live12
|2.93 × 73
|
Tickmill-Live04
|2.95 × 954
|
TitanFX-03
|3.00 × 4
|
ICMarkets-Live15
|3.00 × 2
|
Tickmill-Live10
|3.85 × 433
|
AdmiralMarkets-Live
|4.00 × 1
Multi EA Money Management System.
To maximize potential profits with high trading activity.
Trading Gold Only.
Daily target 5%.
Let’s make some money
Good luck.
Telegram
https://t.me/Iraqi_Forex_Trader
009647704236509
استراتيجية تداول يومي سكالبنك سريع
عن طريق روبوت الي
يورو دولار و باوند دولار
هدف يومي بحدود 5%
من 20 الى 50 صفقة يوميا
التوفيق للجميع
Keine Bewertungen