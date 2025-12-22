SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Gold Quiet Gainer
Ahmed Ali Abdulhasan Kaabi

Gold Quiet Gainer

Ahmed Ali Abdulhasan Kaabi
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 6%
Tickmill-Live04
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
417
Negociações com lucro:
358 (85.85%)
Negociações com perda:
59 (14.15%)
Melhor negociação:
242.64 USD
Pior negociação:
-341.64 USD
Lucro bruto:
2 113.38 USD (47 247 pips)
Perda bruta:
-1 752.09 USD (37 949 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
42 (57.85 USD)
Máximo lucro consecutivo:
360.90 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
28.08%
Depósito máximo carregado:
20.74%
Último negócio:
22 horas atrás
Negociações por semana:
417
Tempo médio de espera:
9 minutos
Fator de recuperação:
0.25
Negociações longas:
417 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
1.21
Valor esperado:
0.87 USD
Lucro médio:
5.90 USD
Perda média:
-29.70 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-1 408.85 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 408.85 USD (7)
Crescimento mensal:
5.53%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
856.59 USD
Máximo:
1 427.23 USD (20.08%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
20.08% (1 427.23 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.66% (321.44 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 417
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 361
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 9.3K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +242.64 USD
Pior negociação: -342 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +57.85 USD
Máxima perda consecutiva: -1 408.85 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live04" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ChandonGroup-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 2
ICMarkets-Live07
0.64 × 22
Tickmill-Live
0.77 × 320
ICMarkets-Live12
1.17 × 719
Tickmill-Live02
1.19 × 495
ICMarkets-Live10
1.34 × 2851
TradersGlobalGroup-Live
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live03
1.53 × 17
ICMarketsSC-Live15
1.81 × 217
ICMarketsSC-Live06
1.89 × 373
ICMarkets-Live19
1.90 × 3415
ICMarkets-Live22
2.00 × 6
ICMarkets-Live14
2.50 × 4
Alpari-Trade
2.73 × 218
ICMarketsSC-Live12
2.93 × 73
Tickmill-Live04
2.95 × 954
TitanFX-03
3.00 × 4
ICMarkets-Live15
3.00 × 2
Tickmill-Live10
3.85 × 433
AdmiralMarkets-Live
4.00 × 1
19 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar

Multi EA Money Management System.

To maximize potential profits with high trading activity.

Trading Gold Only.

Daily target 5%.

Let’s make some money

Good luck.

 

Telegram

https://t.me/Iraqi_Forex_Trader

 

WhatsApp

009647704236509

 

استراتيجية تداول يومي سكالبنك سريع

عن طريق روبوت الي

يورو دولار و باوند دولار

هدف يومي بحدود 5%

من 20 الى 50 صفقة يوميا

 

التوفيق للجميع


Sem comentários
2025.12.24 00:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 23:11
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.23 20:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.23 19:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.23 18:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.23 17:05
Share of trading days is too low
2025.12.23 17:05
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.23 17:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 17:05
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.23 16:05
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 16:05
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 15:41
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.22 15:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.22 15:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Gold Quiet Gainer
30 USD por mês
6%
0
0
USD
6.9K
USD
1
100%
417
85%
28%
1.20
0.87
USD
20%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.