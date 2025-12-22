- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
417
Negociações com lucro:
358 (85.85%)
Negociações com perda:
59 (14.15%)
Melhor negociação:
242.64 USD
Pior negociação:
-341.64 USD
Lucro bruto:
2 113.38 USD (47 247 pips)
Perda bruta:
-1 752.09 USD (37 949 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
42 (57.85 USD)
Máximo lucro consecutivo:
360.90 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
28.08%
Depósito máximo carregado:
20.74%
Último negócio:
22 horas atrás
Negociações por semana:
417
Tempo médio de espera:
9 minutos
Fator de recuperação:
0.25
Negociações longas:
417 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
1.21
Valor esperado:
0.87 USD
Lucro médio:
5.90 USD
Perda média:
-29.70 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-1 408.85 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 408.85 USD (7)
Crescimento mensal:
5.53%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
856.59 USD
Máximo:
1 427.23 USD (20.08%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
20.08% (1 427.23 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.66% (321.44 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|417
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|361
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|9.3K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +242.64 USD
Pior negociação: -342 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +57.85 USD
Máxima perda consecutiva: -1 408.85 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live04" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ChandonGroup-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live07
|0.64 × 22
|
Tickmill-Live
|0.77 × 320
|
ICMarkets-Live12
|1.17 × 719
|
Tickmill-Live02
|1.19 × 495
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2851
|
TradersGlobalGroup-Live
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|1.53 × 17
|
ICMarketsSC-Live15
|1.81 × 217
|
ICMarketsSC-Live06
|1.89 × 373
|
ICMarkets-Live19
|1.90 × 3415
|
ICMarkets-Live22
|2.00 × 6
|
ICMarkets-Live14
|2.50 × 4
|
Alpari-Trade
|2.73 × 218
|
ICMarketsSC-Live12
|2.93 × 73
|
Tickmill-Live04
|2.95 × 954
|
TitanFX-03
|3.00 × 4
|
ICMarkets-Live15
|3.00 × 2
|
Tickmill-Live10
|3.85 × 433
|
AdmiralMarkets-Live
|4.00 × 1
19 mais ...
Multi EA Money Management System.
To maximize potential profits with high trading activity.
Trading Gold Only.
Daily target 5%.
Let’s make some money
Good luck.
Telegram
https://t.me/Iraqi_Forex_Trader
009647704236509
استراتيجية تداول يومي سكالبنك سريع
عن طريق روبوت الي
يورو دولار و باوند دولار
هدف يومي بحدود 5%
من 20 الى 50 صفقة يوميا
التوفيق للجميع
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
6%
0
0
USD
USD
6.9K
USD
USD
1
100%
417
85%
28%
1.20
0.87
USD
USD
20%
1:500