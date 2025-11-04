SeñalesSecciones
Yelena Claudia

EA STI PRO

Yelena Claudia
0 comentarios
Fiabilidad
9 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 100 USD al mes
incremento desde 2025 21%
Exness-Real16
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
31
Transacciones Rentables:
27 (87.09%)
Transacciones Irrentables:
4 (12.90%)
Mejor transacción:
86.72 USD
Peor transacción:
-103.67 USD
Beneficio Bruto:
640.43 USD (640 427 pips)
Pérdidas Brutas:
-108.00 USD (108 010 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
13 (215.54 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
215.54 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.64
Actividad comercial:
54.38%
Carga máxima del depósito:
0.37%
Último trade:
19 horas
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
5.14
Transacciones Largas:
21 (67.74%)
Transacciones Cortas:
10 (32.26%)
Factor de Beneficio:
5.93
Beneficio Esperado:
17.18 USD
Beneficio medio:
23.72 USD
Pérdidas medias:
-27.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-103.67 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-103.67 USD (1)
Crecimiento al mes:
4.60%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
103.67 USD (8.07%)
Reducción relativa:
De balance:
1.67% (103.67 USD)
De fondos:
2.10% (131.54 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 31
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 532
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 532K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +86.72 USD
Peor transacción: -104 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 13
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +215.54 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -103.67 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real16" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FXOpenUK-ECN Live Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 2
Exness-Real21
0.00 × 3
Axi-US06-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 15
STARTRADERFinancial-Live4
0.00 × 18
ECMarkets-Live05
0.00 × 15
Exness-Real4
1.75 × 20
Exness-Real6
2.49 × 39
Exness-Real16
3.09 × 223
Exness-Real28
11.46 × 119
Exness-Real33
12.15 × 46
Exness-Real9
14.17 × 24
Exness-Real29
15.71 × 17
ICMarketsSC-Live06
17.29 × 14
MidasFX-Live
17.80 × 5
OctaFX-Real10
18.00 × 2
JustMarkets-Live3
26.08 × 66
Gold Semi Swing Trade in one Account using Expert Advisor called STI PRO

Minimal equity 5,000 USD per every open position 0,01

Trading Never MC

No hay comentarios
2025.12.26 07:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.01 15:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 00:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.26 15:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 10:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.05 13:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.04 04:40
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.11.04 04:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.04 04:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
