El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real16" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FXOpenUK-ECN Live Server 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live27 0.00 × 2 Exness-Real21 0.00 × 3 Axi-US06-Live 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live26 0.00 × 15 STARTRADERFinancial-Live4 0.00 × 18 ECMarkets-Live05 0.00 × 15 Exness-Real4 1.75 × 20 Exness-Real6 2.49 × 39 Exness-Real16 3.09 × 223 Exness-Real28 11.46 × 119 Exness-Real33 12.15 × 46 Exness-Real9 14.17 × 24 Exness-Real29 15.71 × 17 ICMarketsSC-Live06 17.29 × 14 MidasFX-Live 17.80 × 5 OctaFX-Real10 18.00 × 2 JustMarkets-Live3 26.08 × 66