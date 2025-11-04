SinaisSeções
Yelena Claudia

EA STI PRO

Yelena Claudia
0 comentários
Confiabilidade
9 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 100 USD por mês
crescimento desde 2025 21%
Exness-Real16
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
31
Negociações com lucro:
27 (87.09%)
Negociações com perda:
4 (12.90%)
Melhor negociação:
86.72 USD
Pior negociação:
-103.67 USD
Lucro bruto:
640.43 USD (640 427 pips)
Perda bruta:
-108.00 USD (108 010 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (215.54 USD)
Máximo lucro consecutivo:
215.54 USD (13)
Índice de Sharpe:
0.64
Atividade de negociação:
54.38%
Depósito máximo carregado:
0.37%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
5.14
Negociações longas:
21 (67.74%)
Negociações curtas:
10 (32.26%)
Fator de lucro:
5.93
Valor esperado:
17.18 USD
Lucro médio:
23.72 USD
Perda média:
-27.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-103.67 USD)
Máxima perda consecutiva:
-103.67 USD (1)
Crescimento mensal:
4.60%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
103.67 USD (8.07%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.67% (103.67 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.10% (131.54 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 31
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 532
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 532K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +86.72 USD
Pior negociação: -104 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 13
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +215.54 USD
Máxima perda consecutiva: -103.67 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real16" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FXOpenUK-ECN Live Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 2
Exness-Real21
0.00 × 3
Axi-US06-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 15
STARTRADERFinancial-Live4
0.00 × 18
ECMarkets-Live05
0.00 × 15
Exness-Real4
1.75 × 20
Exness-Real6
2.49 × 39
Exness-Real16
3.09 × 223
Exness-Real28
11.46 × 119
Exness-Real33
12.15 × 46
Exness-Real9
14.17 × 24
Exness-Real29
15.71 × 17
ICMarketsSC-Live06
17.29 × 14
MidasFX-Live
17.80 × 5
OctaFX-Real10
18.00 × 2
JustMarkets-Live3
26.08 × 66
Gold Semi Swing Trade in one Account using Expert Advisor called STI PRO

Minimal equity 5,000 USD per every open position 0,01

Trading Never MC

Sem comentários
2025.12.26 07:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.01 15:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 00:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.26 15:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 10:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.05 13:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.04 04:40
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.11.04 04:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.04 04:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
