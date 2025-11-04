- Crescimento
Negociações:
31
Negociações com lucro:
27 (87.09%)
Negociações com perda:
4 (12.90%)
Melhor negociação:
86.72 USD
Pior negociação:
-103.67 USD
Lucro bruto:
640.43 USD (640 427 pips)
Perda bruta:
-108.00 USD (108 010 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (215.54 USD)
Máximo lucro consecutivo:
215.54 USD (13)
Índice de Sharpe:
0.64
Atividade de negociação:
54.38%
Depósito máximo carregado:
0.37%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
5.14
Negociações longas:
21 (67.74%)
Negociações curtas:
10 (32.26%)
Fator de lucro:
5.93
Valor esperado:
17.18 USD
Lucro médio:
23.72 USD
Perda média:
-27.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-103.67 USD)
Máxima perda consecutiva:
-103.67 USD (1)
Crescimento mensal:
4.60%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
103.67 USD (8.07%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.67% (103.67 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.10% (131.54 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|31
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|532
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|532K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +86.72 USD
Pior negociação: -104 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 13
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +215.54 USD
Máxima perda consecutiva: -103.67 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real16" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FXOpenUK-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
Exness-Real21
|0.00 × 3
|
Axi-US06-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 15
|
STARTRADERFinancial-Live4
|0.00 × 18
|
ECMarkets-Live05
|0.00 × 15
|
Exness-Real4
|1.75 × 20
|
Exness-Real6
|2.49 × 39
|
Exness-Real16
|3.09 × 223
|
Exness-Real28
|11.46 × 119
|
Exness-Real33
|12.15 × 46
|
Exness-Real9
|14.17 × 24
|
Exness-Real29
|15.71 × 17
|
ICMarketsSC-Live06
|17.29 × 14
|
MidasFX-Live
|17.80 × 5
|
OctaFX-Real10
|18.00 × 2
|
JustMarkets-Live3
|26.08 × 66
Gold Semi Swing Trade in one Account using Expert Advisor called STI PRO
Minimal equity 5,000 USD per every open position 0,01
Trading Never MC
Sem comentários
100 USD por mês
21%
0
0
USD
USD
6.1K
USD
USD
9
0%
31
87%
54%
5.92
17.18
USD
USD
2%
1:500