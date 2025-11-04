SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / CT FTT
Yelena Claudia

CT FTT

Yelena Claudia
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
9 Wochen
0 / 0 USD
Für 100 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 21%
Exness-Real16
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
31
Gewinntrades:
27 (87.09%)
Verlusttrades:
4 (12.90%)
Bester Trade:
86.72 USD
Schlechtester Trade:
-103.67 USD
Bruttoprofit:
640.43 USD (640 427 pips)
Bruttoverlust:
-108.00 USD (108 010 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
13 (215.54 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
215.54 USD (13)
Sharpe Ratio:
0.64
Trading-Aktivität:
53.36%
Max deposit load:
0.37%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
5.14
Long-Positionen:
21 (67.74%)
Short-Positionen:
10 (32.26%)
Profit-Faktor:
5.93
Mathematische Gewinnerwartung:
17.18 USD
Durchschnittlicher Profit:
23.72 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-27.00 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-103.67 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-103.67 USD (1)
Wachstum pro Monat :
4.60%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
103.67 USD (8.07%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.67% (103.67 USD)
Kapital:
2.10% (131.54 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 31
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 532
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 532K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +86.72 USD
Schlechtester Trade: -104 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 13
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +215.54 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -103.67 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real16" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FXOpenUK-ECN Live Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 2
Exness-Real21
0.00 × 3
Axi-US06-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 15
STARTRADERFinancial-Live4
0.00 × 18
ECMarkets-Live05
0.00 × 15
Exness-Real4
1.75 × 20
Exness-Real6
2.49 × 39
Exness-Real16
3.09 × 223
Exness-Real28
11.46 × 119
Exness-Real33
12.15 × 46
Exness-Real9
14.17 × 24
Exness-Real29
15.71 × 17
ICMarketsSC-Live06
17.29 × 14
MidasFX-Live
17.80 × 5
OctaFX-Real10
18.00 × 2
JustMarkets-Live3
26.08 × 66
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen

Gold Semi Swing Trade in one Account

Minimal equity 5,000 USD per every open position 0,01

Trading Never MC

Keine Bewertungen
2025.12.26 07:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.01 15:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 00:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.26 15:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 10:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.05 13:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.04 04:40
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.11.04 04:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.04 04:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
CT FTT
100 USD pro Monat
21%
0
0
USD
6.1K
USD
9
0%
31
87%
53%
5.92
17.18
USD
2%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.