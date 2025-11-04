- 자본
- 축소
트레이드:
37
이익 거래:
31 (83.78%)
손실 거래:
6 (16.22%)
최고의 거래:
86.72 USD
최악의 거래:
-103.67 USD
총 수익:
709.34 USD (709 332 pips)
총 손실:
-120.25 USD (120 256 pips)
연속 최대 이익:
13 (215.54 USD)
연속 최대 이익:
215.54 USD (13)
샤프 비율:
0.62
거래 활동:
59.84%
최대 입금량:
0.78%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
3
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
5.68
롱(주식매수):
27 (72.97%)
숏(주식차입매도):
10 (27.03%)
수익 요인:
5.90
기대수익:
15.92 USD
평균 이익:
22.88 USD
평균 손실:
-20.04 USD
연속 최대 손실:
2 (-12.25 USD)
연속 최대 손실:
-103.67 USD (1)
월별 성장률:
3.72%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
103.67 USD (8.07%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.67% (103.67 USD)
자본금별:
7.21% (437.37 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|37
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|589
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|589K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real16"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
FXOpenUK-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
Exness-Real21
|0.00 × 3
|
Axi-US06-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 15
|
STARTRADERFinancial-Live4
|0.00 × 23
|
ECMarkets-Live05
|0.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 6
|
Exness-Real4
|1.75 × 20
|
Exness-Real6
|2.49 × 39
|
Exness-Real16
|3.09 × 223
|
Exness-Real28
|11.46 × 119
|
Exness-Real33
|12.15 × 46
|
Exness-Real9
|14.17 × 24
|
Exness-Real29
|15.71 × 17
|
ICMarketsSC-Live06
|17.29 × 14
|
MidasFX-Live
|17.80 × 5
|
OctaFX-Real10
|18.00 × 2
|
JustMarkets-Live3
|26.08 × 66
Gold Semi Swing Trade in one Account
Minimal equity 5,000 USD per every open position 0,01
Trading Never MC
리뷰 없음
