Yelena Claudia

EA STI PRO

Yelena Claudia
0 отзывов
Надежность
8 недель
0 / 0 USD
Копировать за 100 USD в месяц
прирост с 2025 20%
Exness-Real16
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
30
Прибыльных трейдов:
26 (86.66%)
Убыточных трейдов:
4 (13.33%)
Лучший трейд:
86.72 USD
Худший трейд:
-103.67 USD
Общая прибыль:
589.45 USD (589 442 pips)
Общий убыток:
-108.00 USD (108 010 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (215.54 USD)
Макс. прибыль в серии:
215.54 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.61
Торговая активность:
53.35%
Макс. загрузка депозита:
0.37%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
4.64
Длинных трейдов:
20 (66.67%)
Коротких трейдов:
10 (33.33%)
Профит фактор:
5.46
Мат. ожидание:
16.05 USD
Средняя прибыль:
22.67 USD
Средний убыток:
-27.00 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-103.67 USD)
Макс. убыток в серии:
-103.67 USD (1)
Прирост в месяц:
3.95%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
103.67 USD (8.07%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.67% (103.67 USD)
По эквити:
2.10% (131.54 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 481
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 481K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +86.72 USD
Худший трейд: -104 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +215.54 USD
Макс. убыток в серии: -103.67 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real16" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FXOpenUK-ECN Live Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 2
Exness-Real21
0.00 × 3
Axi-US06-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 15
STARTRADERFinancial-Live4
0.00 × 18
ECMarkets-Live05
0.00 × 15
Exness-Real4
1.75 × 20
Exness-Real6
2.49 × 39
Exness-Real16
3.09 × 223
Exness-Real28
11.46 × 119
Exness-Real33
12.15 × 46
Exness-Real9
14.17 × 24
Exness-Real29
15.71 × 17
ICMarketsSC-Live06
17.29 × 14
MidasFX-Live
17.80 × 5
OctaFX-Real10
18.00 × 2
JustMarkets-Live3
26.08 × 66
Gold Semi Swing Trade in one Account using Expert Advisor called STI PRO

Minimal equity 5,000 USD per every open position 0,01

Trading Never MC

Нет отзывов
2025.12.01 15:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 00:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.26 15:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 10:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.05 13:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.04 04:40
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.11.04 04:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.04 04:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.