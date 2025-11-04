- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
30
Прибыльных трейдов:
26 (86.66%)
Убыточных трейдов:
4 (13.33%)
Лучший трейд:
86.72 USD
Худший трейд:
-103.67 USD
Общая прибыль:
589.45 USD (589 442 pips)
Общий убыток:
-108.00 USD (108 010 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (215.54 USD)
Макс. прибыль в серии:
215.54 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.61
Торговая активность:
53.35%
Макс. загрузка депозита:
0.37%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
4.64
Длинных трейдов:
20 (66.67%)
Коротких трейдов:
10 (33.33%)
Профит фактор:
5.46
Мат. ожидание:
16.05 USD
Средняя прибыль:
22.67 USD
Средний убыток:
-27.00 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-103.67 USD)
Макс. убыток в серии:
-103.67 USD (1)
Прирост в месяц:
3.95%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
103.67 USD (8.07%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.67% (103.67 USD)
По эквити:
2.10% (131.54 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|481
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|481K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +86.72 USD
Худший трейд: -104 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +215.54 USD
Макс. убыток в серии: -103.67 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real16" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FXOpenUK-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
Exness-Real21
|0.00 × 3
|
Axi-US06-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 15
|
STARTRADERFinancial-Live4
|0.00 × 18
|
ECMarkets-Live05
|0.00 × 15
|
Exness-Real4
|1.75 × 20
|
Exness-Real6
|2.49 × 39
|
Exness-Real16
|3.09 × 223
|
Exness-Real28
|11.46 × 119
|
Exness-Real33
|12.15 × 46
|
Exness-Real9
|14.17 × 24
|
Exness-Real29
|15.71 × 17
|
ICMarketsSC-Live06
|17.29 × 14
|
MidasFX-Live
|17.80 × 5
|
OctaFX-Real10
|18.00 × 2
|
JustMarkets-Live3
|26.08 × 66
Gold Semi Swing Trade in one Account using Expert Advisor called STI PRO
Minimal equity 5,000 USD per every open position 0,01
Trading Never MC
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
100 USD в месяц
20%
0
0
USD
USD
6.1K
USD
USD
8
0%
30
86%
53%
5.45
16.05
USD
USD
2%
1:500