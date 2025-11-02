- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
68
Transacciones Rentables:
27 (39.70%)
Transacciones Irrentables:
41 (60.29%)
Mejor transacción:
82.80 USD
Peor transacción:
-46.30 USD
Beneficio Bruto:
1 700.48 USD (115 696 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 464.13 USD (91 890 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (431.82 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
431.82 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
51.89%
Carga máxima del depósito:
3.21%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
11
Tiempo medio de espera:
13 horas
Factor de Recuperación:
0.76
Transacciones Largas:
57 (83.82%)
Transacciones Cortas:
11 (16.18%)
Factor de Beneficio:
1.16
Beneficio Esperado:
3.48 USD
Beneficio medio:
62.98 USD
Pérdidas medias:
-35.71 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-225.83 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-251.31 USD (6)
Crecimiento al mes:
7.25%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
125.24 USD
Máxima:
310.13 USD (8.12%)
Reducción relativa:
De balance:
8.12% (310.13 USD)
De fondos:
1.77% (69.38 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|68
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|236
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|24K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +82.80 USD
Peor transacción: -46 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +431.82 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -225.83 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
otros 196...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
1
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
7%
0
0
USD
USD
3.9K
USD
USD
9
0%
68
39%
52%
1.16
3.48
USD
USD
8%
1:50