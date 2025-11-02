- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
68
Negociações com lucro:
27 (39.70%)
Negociações com perda:
41 (60.29%)
Melhor negociação:
82.80 USD
Pior negociação:
-46.30 USD
Lucro bruto:
1 700.48 USD (115 696 pips)
Perda bruta:
-1 464.13 USD (91 890 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (431.82 USD)
Máximo lucro consecutivo:
431.82 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
51.89%
Depósito máximo carregado:
3.21%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
13 horas
Fator de recuperação:
0.76
Negociações longas:
57 (83.82%)
Negociações curtas:
11 (16.18%)
Fator de lucro:
1.16
Valor esperado:
3.48 USD
Lucro médio:
62.98 USD
Perda média:
-35.71 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-225.83 USD)
Máxima perda consecutiva:
-251.31 USD (6)
Crescimento mensal:
7.25%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
125.24 USD
Máximo:
310.13 USD (8.12%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.12% (310.13 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.77% (69.38 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|68
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|236
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|24K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +82.80 USD
Pior negociação: -46 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +431.82 USD
Máxima perda consecutiva: -225.83 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
196 mais ...
1
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
7%
0
0
USD
USD
3.9K
USD
USD
9
0%
68
39%
52%
1.16
3.48
USD
USD
8%
1:50