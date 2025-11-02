- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
64
Прибыльных трейдов:
25 (39.06%)
Убыточных трейдов:
39 (60.94%)
Лучший трейд:
82.80 USD
Худший трейд:
-46.30 USD
Общая прибыль:
1 602.88 USD (105 696 pips)
Общий убыток:
-1 383.33 USD (87 890 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (431.82 USD)
Макс. прибыль в серии:
431.82 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
50.88%
Макс. загрузка депозита:
3.21%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
12 часов
Фактор восстановления:
0.71
Длинных трейдов:
53 (82.81%)
Коротких трейдов:
11 (17.19%)
Профит фактор:
1.16
Мат. ожидание:
3.43 USD
Средняя прибыль:
64.12 USD
Средний убыток:
-35.47 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-225.83 USD)
Макс. убыток в серии:
-251.31 USD (6)
Прирост в месяц:
5.45%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
125.24 USD
Максимальная:
310.13 USD (8.12%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.12% (310.13 USD)
По эквити:
1.14% (43.74 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|64
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|220
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|18K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +82.80 USD
Худший трейд: -46 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +431.82 USD
Макс. убыток в серии: -225.83 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
еще 196...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
1
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
6%
0
0
USD
USD
3.9K
USD
USD
9
0%
64
39%
51%
1.15
3.43
USD
USD
8%
1:50