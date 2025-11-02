- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
67
盈利交易:
27 (40.29%)
亏损交易:
40 (59.70%)
最好交易:
82.80 USD
最差交易:
-46.30 USD
毛利:
1 700.48 USD (115 696 pips)
毛利亏损:
-1 423.73 USD (89 890 pips)
最大连续赢利:
8 (431.82 USD)
最大连续盈利:
431.82 USD (8)
夏普比率:
0.09
交易活动:
51.89%
最大入金加载:
3.21%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
8
平均持有时间:
13 小时
采收率:
0.89
长期交易:
56 (83.58%)
短期交易:
11 (16.42%)
利润因子:
1.19
预期回报:
4.13 USD
平均利润:
62.98 USD
平均损失:
-35.59 USD
最大连续失误:
7 (-225.83 USD)
最大连续亏损:
-251.31 USD (6)
每月增长:
7.17%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
125.24 USD
最大值:
310.13 USD (8.12%)
相对跌幅:
结余:
8.12% (310.13 USD)
净值:
1.14% (43.74 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|67
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|277
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|26K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +82.80 USD
最差交易: -46 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +431.82 USD
最大连续亏损: -225.83 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
1
没有评论
