- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
71
Gewinntrades:
28 (39.43%)
Verlusttrades:
43 (60.56%)
Bester Trade:
82.80 USD
Schlechtester Trade:
-46.30 USD
Bruttoprofit:
1 780.94 USD (119 739 pips)
Bruttoverlust:
-1 525.03 USD (97 890 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (431.82 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
431.82 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
51.89%
Max deposit load:
3.21%
Letzter Trade:
23 Minuten
Trades pro Woche:
11
Durchschn. Haltezeit:
14 Stunden
Erholungsfaktor:
0.83
Long-Positionen:
59 (83.10%)
Short-Positionen:
12 (16.90%)
Profit-Faktor:
1.17
Mathematische Gewinnerwartung:
3.60 USD
Durchschnittlicher Profit:
63.61 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-35.47 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-225.83 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-251.31 USD (6)
Wachstum pro Monat :
9.01%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
125.24 USD
Maximaler:
310.13 USD (8.12%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
8.12% (310.13 USD)
Kapital:
1.77% (69.38 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|71
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|256
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|22K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +82.80 USD
Schlechtester Trade: -46 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +431.82 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -225.83 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
noch 196 ...Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
1
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
7%
0
0
USD
USD
3.9K
USD
USD
10
0%
71
39%
52%
1.16
3.60
USD
USD
8%
1:50