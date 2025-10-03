SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / SliverFox001
Jessada Jaroenmas

SliverFox001

Jessada Jaroenmas
0 comentarios
16 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 -16%
XMGlobal-Real 8
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 571
Transacciones Rentables:
1 333 (84.85%)
Transacciones Irrentables:
238 (15.15%)
Mejor transacción:
65.28 USD
Peor transacción:
-212.00 USD
Beneficio Bruto:
3 921.01 USD (335 943 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 999.54 USD (327 186 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
85 (189.13 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
189.13 USD (85)
Ratio de Sharpe:
0.01
Actividad comercial:
21.27%
Carga máxima del depósito:
77.28%
Último trade:
20 minutos
Trades a la semana:
84
Tiempo medio de espera:
42 minutos
Factor de Recuperación:
-0.14
Transacciones Largas:
797 (50.73%)
Transacciones Cortas:
774 (49.27%)
Factor de Beneficio:
0.98
Beneficio Esperado:
-0.05 USD
Beneficio medio:
2.94 USD
Pérdidas medias:
-16.80 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-153.61 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-247.16 USD (6)
Crecimiento al mes:
5.08%
Pronóstico anual:
61.68%
Trading algorítmico:
94%
Reducción de balance:
Absoluto:
411.02 USD
Máxima:
560.90 USD (86.31%)
Reducción relativa:
De balance:
86.31% (560.90 USD)
De fondos:
41.63% (142.16 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GOLD# 1567
USDCHF# 4
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GOLD# -115
USDCHF# 36
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GOLD# 8.3K
USDCHF# 496
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +65.28 USD
Peor transacción: -212 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 85
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +189.13 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -153.61 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 8" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.12.29 19:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 16:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.29 16:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.24 01:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 16:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 15:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 22:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 21:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 18:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 17:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 15:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.1% of days out of 91 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 14:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 02:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 17:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 16:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 15:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 14:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 16:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 16:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 15:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
