Jessada Jaroenmas

SliverFox001

Jessada Jaroenmas
0 Bewertungen
16 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 9%
XMGlobal-Real 8
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 590
Gewinntrades:
1 352 (85.03%)
Verlusttrades:
238 (14.97%)
Bester Trade:
65.28 USD
Schlechtester Trade:
-212.00 USD
Bruttoprofit:
4 043.41 USD (348 174 pips)
Bruttoverlust:
-3 999.54 USD (327 186 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
85 (189.13 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
189.13 USD (85)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
21.27%
Max deposit load:
77.28%
Letzter Trade:
16 Minuten
Trades pro Woche:
103
Durchschn. Haltezeit:
42 Minuten
Erholungsfaktor:
0.08
Long-Positionen:
809 (50.88%)
Short-Positionen:
781 (49.12%)
Profit-Faktor:
1.01
Mathematische Gewinnerwartung:
0.03 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.99 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-16.80 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-153.61 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-247.16 USD (6)
Wachstum pro Monat :
35.60%
Jahresprognose:
431.96%
Algo-Trading:
94%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
411.02 USD
Maximaler:
560.90 USD (86.31%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
86.31% (560.90 USD)
Kapital:
41.63% (142.16 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GOLD# 1586
USDCHF# 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GOLD# 8
USDCHF# 36
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GOLD# 20K
USDCHF# 496
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +65.28 USD
Schlechtester Trade: -212 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 85
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +189.13 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -153.61 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-Real 8" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.30 02:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.88% of days out of 113 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 19:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 16:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.29 16:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.24 01:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 16:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 15:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 22:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 21:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 18:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 17:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 15:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.1% of days out of 91 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 14:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 02:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 17:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 16:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 15:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 14:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 16:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 16:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
