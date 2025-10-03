시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / SliverFox001
Jessada Jaroenmas

SliverFox001

Jessada Jaroenmas
0 리뷰
안정성
18
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 17%
XMGlobal-Real 8
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 719
이익 거래:
1 460 (84.93%)
손실 거래:
259 (15.07%)
최고의 거래:
65.28 USD
최악의 거래:
-212.00 USD
총 수익:
4 351.97 USD (378 979 pips)
총 손실:
-4 268.53 USD (354 069 pips)
연속 최대 이익:
85 (189.13 USD)
연속 최대 이익:
189.13 USD (85)
샤프 비율:
0.02
거래 활동:
20.27%
최대 입금량:
77.28%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
76
평균 유지 시간:
41 분
회복 요인:
0.15
롱(주식매수):
881 (51.25%)
숏(주식차입매도):
838 (48.75%)
수익 요인:
1.02
기대수익:
0.05 USD
평균 이익:
2.98 USD
평균 손실:
-16.48 USD
연속 최대 손실:
12 (-153.61 USD)
연속 최대 손실:
-247.16 USD (6)
월별 성장률:
12.73%
연간 예측:
154.44%
Algo 트레이딩:
94%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
411.02 USD
최대한의:
560.90 USD (86.31%)
상대적 삭감:
잔고별:
86.31% (560.90 USD)
자본금별:
41.63% (142.16 USD)

배포

심볼 Sell Buy
GOLD# 1715
USDCHF# 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GOLD# 47
USDCHF# 36
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GOLD# 24K
USDCHF# 496
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +65.28 USD
최악의 거래: -212 USD
연속 최대 이익: 85
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +189.13 USD
연속 최대 손실: -153.61 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 8"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
2026.01.07 03:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.07 02:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.07 01:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.07 00:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.06 19:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.06 17:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.06 16:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.06 02:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.83% of days out of 120 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.31 18:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.31 17:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.31 12:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.88% of days out of 114 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.30 22:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.30 21:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.30 20:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.30 02:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.88% of days out of 113 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 19:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 16:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.29 16:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.24 01:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 16:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
SliverFox001
월별 30 USD
17%
0
0
USD
583
USD
18
94%
1 719
84%
20%
1.01
0.05
USD
86%
1:500
