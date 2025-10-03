- Crescimento
Negociações:
1 582
Negociações com lucro:
1 344 (84.95%)
Negociações com perda:
238 (15.04%)
Melhor negociação:
65.28 USD
Pior negociação:
-212.00 USD
Lucro bruto:
3 992.50 USD (343 088 pips)
Perda bruta:
-3 999.54 USD (327 186 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
85 (189.13 USD)
Máximo lucro consecutivo:
189.13 USD (85)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
21.27%
Depósito máximo carregado:
77.28%
Último negócio:
4 minutos atrás
Negociações por semana:
97
Tempo médio de espera:
42 minutos
Fator de recuperação:
-0.01
Negociações longas:
801 (50.63%)
Negociações curtas:
781 (49.37%)
Fator de lucro:
1.00
Valor esperado:
-0.00 USD
Lucro médio:
2.97 USD
Perda média:
-16.80 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-153.61 USD)
Máxima perda consecutiva:
-247.16 USD (6)
Crescimento mensal:
22.91%
Previsão anual:
277.95%
Algotrading:
94%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
411.02 USD
Máximo:
560.90 USD (86.31%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
86.31% (560.90 USD)
Pelo Capital Líquido:
41.63% (142.16 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GOLD#
|1578
|USDCHF#
|4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GOLD#
|-43
|USDCHF#
|36
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GOLD#
|15K
|USDCHF#
|496
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +65.28 USD
Pior negociação: -212 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 85
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +189.13 USD
Máxima perda consecutiva: -153.61 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
