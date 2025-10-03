- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 568
盈利交易:
1 330 (84.82%)
亏损交易:
238 (15.18%)
最好交易:
65.28 USD
最差交易:
-212.00 USD
毛利:
3 903.92 USD (334 235 pips)
毛利亏损:
-3 999.54 USD (327 186 pips)
最大连续赢利:
85 (189.13 USD)
最大连续盈利:
189.13 USD (85)
夏普比率:
0.01
交易活动:
21.27%
最大入金加载:
77.28%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
81
平均持有时间:
42 分钟
采收率:
-0.17
长期交易:
794 (50.64%)
短期交易:
774 (49.36%)
利润因子:
0.98
预期回报:
-0.06 USD
平均利润:
2.94 USD
平均损失:
-16.80 USD
最大连续失误:
12 (-153.61 USD)
最大连续亏损:
-247.16 USD (6)
每月增长:
0.82%
年度预测:
9.98%
算法交易:
94%
结余跌幅:
绝对:
411.02 USD
最大值:
560.90 USD (86.31%)
相对跌幅:
结余:
86.31% (560.90 USD)
净值:
41.63% (142.16 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLD#
|1564
|USDCHF#
|4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLD#
|-132
|USDCHF#
|36
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLD#
|6.6K
|USDCHF#
|496
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +65.28 USD
最差交易: -212 USD
最大连续赢利: 85
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +189.13 USD
最大连续亏损: -153.61 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 8 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-19%
0
0
USD
USD
404
USD
USD
16
94%
1 568
84%
21%
0.97
-0.06
USD
USD
86%
1:500