Jessada Jaroenmas

SliverFox001

Jessada Jaroenmas
0 отзывов
16 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -5%
XMGlobal-Real 8
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 578
Прибыльных трейдов:
1 340 (84.91%)
Убыточных трейдов:
238 (15.08%)
Лучший трейд:
65.28 USD
Худший трейд:
-212.00 USD
Общая прибыль:
3 974.80 USD (341 319 pips)
Общий убыток:
-3 999.54 USD (327 186 pips)
Макс. серия выигрышей:
85 (189.13 USD)
Макс. прибыль в серии:
189.13 USD (85)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
21.27%
Макс. загрузка депозита:
77.28%
Последний трейд:
16 минут
Трейдов в неделю:
93
Ср. время удержания:
42 минуты
Фактор восстановления:
-0.04
Длинных трейдов:
801 (50.76%)
Коротких трейдов:
777 (49.24%)
Профит фактор:
0.99
Мат. ожидание:
-0.02 USD
Средняя прибыль:
2.97 USD
Средний убыток:
-16.80 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-153.61 USD)
Макс. убыток в серии:
-247.16 USD (6)
Прирост в месяц:
18.50%
Годовой прогноз:
224.41%
Алготрейдинг:
94%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
411.02 USD
Максимальная:
560.90 USD (86.31%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
86.31% (560.90 USD)
По эквити:
41.63% (142.16 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLD# 1574
USDCHF# 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLD# -61
USDCHF# 36
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLD# 14K
USDCHF# 496
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +65.28 USD
Худший трейд: -212 USD
Макс. серия выигрышей: 85
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +189.13 USD
Макс. убыток в серии: -153.61 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.29 19:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 16:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.29 16:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.24 01:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 16:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 15:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 22:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 21:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 18:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 17:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 15:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.1% of days out of 91 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 14:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 02:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 17:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 16:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 15:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 14:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 16:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 16:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 15:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
