SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / TrendTp
Rui Zhao Zhu

TrendTp

Rui Zhao Zhu
0 comentarios
Fiabilidad
18 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 300 USD al mes
incremento desde 2025 223%
Exness-Real7
1:400
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
141
Transacciones Rentables:
75 (53.19%)
Transacciones Irrentables:
66 (46.81%)
Mejor transacción:
100.00 USD
Peor transacción:
-31.83 USD
Beneficio Bruto:
3 523.68 USD (2 307 112 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 354.90 USD (661 280 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (457.26 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
596.11 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.41
Actividad comercial:
29.84%
Carga máxima del depósito:
7.93%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
16
Tiempo medio de espera:
10 horas
Factor de Recuperación:
7.05
Transacciones Largas:
127 (90.07%)
Transacciones Cortas:
14 (9.93%)
Factor de Beneficio:
2.60
Beneficio Esperado:
15.38 USD
Beneficio medio:
46.98 USD
Pérdidas medias:
-20.53 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-307.64 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-307.64 USD (10)
Crecimiento al mes:
11.14%
Pronóstico anual:
135.15%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
307.64 USD (8.82%)
Reducción relativa:
De balance:
8.78% (307.64 USD)
De fondos:
3.51% (89.22 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSDm 141
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSDm 2.2K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSDm 1.6M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +100.00 USD
Peor transacción: -32 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 10
Beneficio máximo consecutivo: +457.26 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -307.64 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real7" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

入金是ex平台的返佣
No hay comentarios
2025.12.18 17:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 09:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.09 08:50
No swaps are charged
2025.12.09 08:50
No swaps are charged
2025.12.09 08:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 14:36
No swaps are charged on the signal account
2025.12.07 13:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.24 21:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.23 21:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.07 16:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.06 14:37
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.05 23:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.23 06:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 15:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 13:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 04:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.15 02:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 16:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.12 23:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.28 07:42
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
TrendTp
300 USD al mes
223%
0
0
USD
3.2K
USD
18
100%
141
53%
30%
2.60
15.38
USD
9%
1:400
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.