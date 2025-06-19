- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
141
利益トレード:
75 (53.19%)
損失トレード:
66 (46.81%)
ベストトレード:
100.00 USD
最悪のトレード:
-31.83 USD
総利益:
3 523.68 USD (2 307 112 pips)
総損失:
-1 354.90 USD (661 280 pips)
最大連続の勝ち:
10 (457.26 USD)
最大連続利益:
596.11 USD (6)
シャープレシオ:
0.41
取引アクティビティ:
29.84%
最大入金額:
7.93%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
16
平均保有時間:
10 時間
リカバリーファクター:
7.05
長いトレード:
127 (90.07%)
短いトレード:
14 (9.93%)
プロフィットファクター:
2.60
期待されたペイオフ:
15.38 USD
平均利益:
46.98 USD
平均損失:
-20.53 USD
最大連続の負け:
10 (-307.64 USD)
最大連続損失:
-307.64 USD (10)
月間成長:
11.14%
年間予想:
135.15%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
307.64 USD (8.82%)
比較ドローダウン:
残高による:
8.78% (307.64 USD)
エクイティによる:
3.51% (89.22 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|141
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDm
|2.2K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDm
|1.6M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +100.00 USD
最悪のトレード: -32 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 10
最大連続利益: +457.26 USD
最大連続損失: -307.64 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real7"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
