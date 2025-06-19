SignaleKategorien
Rui Zhao Zhu

TrendTp

Rui Zhao Zhu
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
18 Wochen
0 / 0 USD
Für 300 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 223%
Exness-Real7
1:400
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
141
Gewinntrades:
75 (53.19%)
Verlusttrades:
66 (46.81%)
Bester Trade:
100.00 USD
Schlechtester Trade:
-31.83 USD
Bruttoprofit:
3 523.68 USD (2 307 112 pips)
Bruttoverlust:
-1 354.90 USD (661 280 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
10 (457.26 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
596.11 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.41
Trading-Aktivität:
29.84%
Max deposit load:
7.93%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
16
Durchschn. Haltezeit:
10 Stunden
Erholungsfaktor:
7.05
Long-Positionen:
127 (90.07%)
Short-Positionen:
14 (9.93%)
Profit-Faktor:
2.60
Mathematische Gewinnerwartung:
15.38 USD
Durchschnittlicher Profit:
46.98 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-20.53 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-307.64 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-307.64 USD (10)
Wachstum pro Monat :
11.14%
Jahresprognose:
135.15%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
307.64 USD (8.82%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
8.78% (307.64 USD)
Kapital:
3.51% (89.22 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSDm 141
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSDm 2.2K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSDm 1.6M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +100.00 USD
Schlechtester Trade: -32 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 10
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +457.26 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -307.64 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real7" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

入金是ex平台的返佣
Keine Bewertungen
2025.12.18 17:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 09:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.09 08:50
No swaps are charged
2025.12.09 08:50
No swaps are charged
2025.12.09 08:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 14:36
No swaps are charged on the signal account
2025.12.07 13:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.24 21:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.23 21:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.07 16:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.06 14:37
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.05 23:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.23 06:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 15:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 13:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 04:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.15 02:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 16:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.12 23:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.28 07:42
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
