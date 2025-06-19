SinaisSeções
Rui Zhao Zhu

TrendTp

0 comentários
Confiabilidade
18 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 300 USD por mês
crescimento desde 2025 223%
Exness-Real7
1:400
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
141
Negociações com lucro:
75 (53.19%)
Negociações com perda:
66 (46.81%)
Melhor negociação:
100.00 USD
Pior negociação:
-31.83 USD
Lucro bruto:
3 523.68 USD (2 307 112 pips)
Perda bruta:
-1 354.90 USD (661 280 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (457.26 USD)
Máximo lucro consecutivo:
596.11 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.41
Atividade de negociação:
29.84%
Depósito máximo carregado:
7.93%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
16
Tempo médio de espera:
10 horas
Fator de recuperação:
7.05
Negociações longas:
127 (90.07%)
Negociações curtas:
14 (9.93%)
Fator de lucro:
2.60
Valor esperado:
15.38 USD
Lucro médio:
46.98 USD
Perda média:
-20.53 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-307.64 USD)
Máxima perda consecutiva:
-307.64 USD (10)
Crescimento mensal:
11.14%
Previsão anual:
135.15%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
307.64 USD (8.82%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.78% (307.64 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.51% (89.22 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSDm 141
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSDm 2.2K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSDm 1.6M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +100.00 USD
Pior negociação: -32 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +457.26 USD
Máxima perda consecutiva: -307.64 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real7" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

入金是ex平台的返佣
Sem comentários
2025.12.18 17:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 09:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.09 08:50
No swaps are charged
2025.12.09 08:50
No swaps are charged
2025.12.09 08:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 14:36
No swaps are charged on the signal account
2025.12.07 13:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.24 21:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.23 21:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.07 16:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.06 14:37
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.05 23:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.23 06:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 15:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 13:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 04:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.15 02:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 16:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.12 23:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.28 07:42
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
