Negociações:
141
Negociações com lucro:
75 (53.19%)
Negociações com perda:
66 (46.81%)
Melhor negociação:
100.00 USD
Pior negociação:
-31.83 USD
Lucro bruto:
3 523.68 USD (2 307 112 pips)
Perda bruta:
-1 354.90 USD (661 280 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (457.26 USD)
Máximo lucro consecutivo:
596.11 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.41
Atividade de negociação:
29.84%
Depósito máximo carregado:
7.93%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
16
Tempo médio de espera:
10 horas
Fator de recuperação:
7.05
Negociações longas:
127 (90.07%)
Negociações curtas:
14 (9.93%)
Fator de lucro:
2.60
Valor esperado:
15.38 USD
Lucro médio:
46.98 USD
Perda média:
-20.53 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-307.64 USD)
Máxima perda consecutiva:
-307.64 USD (10)
Crescimento mensal:
11.14%
Previsão anual:
135.15%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
307.64 USD (8.82%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.78% (307.64 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.51% (89.22 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|141
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDm
|2.2K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDm
|1.6M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +100.00 USD
Pior negociação: -32 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +457.26 USD
Máxima perda consecutiva: -307.64 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real7" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
入金是ex平台的返佣
