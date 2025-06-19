- Прирост
Всего трейдов:
133
Прибыльных трейдов:
75 (56.39%)
Убыточных трейдов:
58 (43.61%)
Лучший трейд:
100.00 USD
Худший трейд:
-30.00 USD
Общая прибыль:
3 523.68 USD (2 307 112 pips)
Общий убыток:
-1 107.26 USD (578 736 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (457.26 USD)
Макс. прибыль в серии:
596.11 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.46
Торговая активность:
29.84%
Макс. загрузка депозита:
7.93%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
13.42
Длинных трейдов:
119 (89.47%)
Коротких трейдов:
14 (10.53%)
Профит фактор:
3.18
Мат. ожидание:
18.17 USD
Средняя прибыль:
46.98 USD
Средний убыток:
-19.09 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-166.10 USD)
Макс. убыток в серии:
-180.00 USD (6)
Прирост в месяц:
19.84%
Годовой прогноз:
240.67%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
180.00 USD (5.86%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.88% (159.07 USD)
По эквити:
3.51% (89.22 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|133
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDm
|2.4K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDm
|1.7M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +100.00 USD
Худший трейд: -30 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +457.26 USD
Макс. убыток в серии: -166.10 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
入金是ex平台的返佣
Нет отзывов
