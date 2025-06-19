СигналыРазделы
Rui Zhao Zhu

TrendTp

Rui Zhao Zhu
0 отзывов
Надежность
17 недель
0 / 0 USD
Копировать за 300 USD в месяц
прирост с 2025 248%
Exness-Real7
1:400
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
133
Прибыльных трейдов:
75 (56.39%)
Убыточных трейдов:
58 (43.61%)
Лучший трейд:
100.00 USD
Худший трейд:
-30.00 USD
Общая прибыль:
3 523.68 USD (2 307 112 pips)
Общий убыток:
-1 107.26 USD (578 736 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (457.26 USD)
Макс. прибыль в серии:
596.11 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.46
Торговая активность:
29.84%
Макс. загрузка депозита:
7.93%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
13.42
Длинных трейдов:
119 (89.47%)
Коротких трейдов:
14 (10.53%)
Профит фактор:
3.18
Мат. ожидание:
18.17 USD
Средняя прибыль:
46.98 USD
Средний убыток:
-19.09 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-166.10 USD)
Макс. убыток в серии:
-180.00 USD (6)
Прирост в месяц:
19.84%
Годовой прогноз:
240.67%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
180.00 USD (5.86%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.88% (159.07 USD)
По эквити:
3.51% (89.22 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDm 133
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDm 2.4K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDm 1.7M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

入金是ex平台的返佣
Нет отзывов
2025.12.18 17:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 09:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.09 08:50
No swaps are charged
2025.12.09 08:50
No swaps are charged
2025.12.09 08:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 14:36
No swaps are charged on the signal account
2025.12.07 13:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.24 21:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.23 21:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.07 16:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.06 14:37
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.05 23:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.23 06:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 15:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 13:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 04:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.15 02:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 16:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.12 23:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.28 07:42
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
