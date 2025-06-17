Divisas / WLY
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
WLY: John Wiley & Sons Inc
41.29 USD 0.96 (2.27%)
Sector: Servicios de Comunicación Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de WLY de hoy ha cambiado un -2.27%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 41.16, mientras que el máximo ha alcanzado 42.72.
Siga la dinámica de la pareja de divisas John Wiley & Sons Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WLY News
- Wiley Posts 2% Revenue Gain in Fiscal Q1
- Salesforce, Alibaba Dip Among Mega-Cap Movers on Thursday
- Wiley Q1 2026 slides: AI licensing drives growth amid mixed overall performance
- John Wiley & Sons A stock hits 52-week low at 36.27 USD
- Wiley tops Q1 expectations, reaffirms strong FY2026 outlook
- John Wiley & Sons: Strong Absolute Valuation (NYSE:WLYB)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 20
- Clorox Among 14 Dividend Growth Companies Announcing Annual Increases In July
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 6
- 4 Upcoming Dividend Increases
- Wiley appoints Cigna Group executive Katya Andresen to board
- Wiley raises quarterly dividend, announces $250 million buyback plan
- Wiley appoints Craig Albright as new CFO effective June 26
- John Wiley & Sons Deserves A Ratings Upgrade As Profitability Improves (NYSE:WLY)
- John Wiley: More Than Just A Publisher, An AI & Learning Provider Worth Holding (NYSE:WLY)
- Wiley Q4 2025 slides: AI licensing boosts margins as EPS jumps 31%
- Why John Wiley & Sons Stock Triumphed on Tuesday
- John Wiley & Sons, Inc. 2025 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:WLY)
- John Wiley & Sons, Inc. (WLY) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Wiley (WLY) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: John Wiley & Sons beats Q4 2025 expectations
- Wiley shares surge 8% on Q4 earnings, revenue beat
- John Wiley&Sons earnings beat by $0.06, revenue topped estimates
- Research Growth, AI Licensing, and Cost Reduction Drive Wiley’s Fiscal 2025 Results
Rango diario
41.16 42.72
Rango anual
36.10 53.93
- Cierres anteriores
- 42.25
- Open
- 42.15
- Bid
- 41.29
- Ask
- 41.59
- Low
- 41.16
- High
- 42.72
- Volumen
- 660
- Cambio diario
- -2.27%
- Cambio mensual
- 2.48%
- Cambio a 6 meses
- -7.32%
- Cambio anual
- -14.42%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B