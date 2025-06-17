CotationsSections
Devises / WLY
WLY: John Wiley & Sons Inc

40.30 USD 0.86 (2.09%)
Secteur: Services de Communication Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de WLY a changé de -2.09% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 40.12 et à un maximum de 41.33.

Suivez la dynamique John Wiley & Sons Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Range quotidien
40.12 41.33
Range Annuel
36.10 53.93
Clôture Précédente
41.16
Ouverture
41.27
Bid
40.30
Ask
40.60
Plus Bas
40.12
Plus Haut
41.33
Volume
536
Changement quotidien
-2.09%
Changement Mensuel
0.02%
Changement à 6 Mois
-9.54%
Changement Annuel
-16.48%
