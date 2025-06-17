货币 / WLY
WLY: John Wiley & Sons Inc
41.97 USD 0.28 (0.66%)
版块: 通讯服务 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日WLY汇率已更改-0.66%。当日，交易品种以低点41.86和高点42.72进行交易。
关注John Wiley & Sons Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
41.86 42.72
年范围
36.10 53.93
- 前一天收盘价
- 42.25
- 开盘价
- 42.15
- 卖价
- 41.97
- 买价
- 42.27
- 最低价
- 41.86
- 最高价
- 42.72
- 交易量
- 177
- 日变化
- -0.66%
- 月变化
- 4.17%
- 6个月变化
- -5.79%
- 年变化
- -13.02%
