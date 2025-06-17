Валюты / WLY
WLY: John Wiley & Sons Inc
42.25 USD 0.82 (1.98%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс WLY за сегодня изменился на 1.98%. При этом минимальная цена на торгах достигала 41.09, а максимальная — 42.25.
Следите за динамикой John Wiley & Sons Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости WLY
- Wiley Posts 2% Revenue Gain in Fiscal Q1
- Salesforce, Alibaba Dip Among Mega-Cap Movers on Thursday
- Wiley Q1 2026 slides: AI licensing drives growth amid mixed overall performance
- John Wiley & Sons A stock hits 52-week low at 36.27 USD
- Wiley tops Q1 expectations, reaffirms strong FY2026 outlook
- John Wiley & Sons: Strong Absolute Valuation (NYSE:WLYB)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 20
- Clorox Among 14 Dividend Growth Companies Announcing Annual Increases In July
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 6
- 4 Upcoming Dividend Increases
- Wiley appoints Cigna Group executive Katya Andresen to board
- Wiley raises quarterly dividend, announces $250 million buyback plan
- Wiley appoints Craig Albright as new CFO effective June 26
- John Wiley & Sons Deserves A Ratings Upgrade As Profitability Improves (NYSE:WLY)
- John Wiley: More Than Just A Publisher, An AI & Learning Provider Worth Holding (NYSE:WLY)
- Wiley Q4 2025 slides: AI licensing boosts margins as EPS jumps 31%
- Why John Wiley & Sons Stock Triumphed on Tuesday
- John Wiley & Sons, Inc. 2025 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:WLY)
- John Wiley & Sons, Inc. (WLY) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Wiley (WLY) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: John Wiley & Sons beats Q4 2025 expectations
- Wiley shares surge 8% on Q4 earnings, revenue beat
- John Wiley&Sons earnings beat by $0.06, revenue topped estimates
- Research Growth, AI Licensing, and Cost Reduction Drive Wiley’s Fiscal 2025 Results
Дневной диапазон
41.09 42.25
Годовой диапазон
36.10 53.93
- Предыдущее закрытие
- 41.43
- Open
- 41.35
- Bid
- 42.25
- Ask
- 42.55
- Low
- 41.09
- High
- 42.25
- Объем
- 297
- Дневное изменение
- 1.98%
- Месячное изменение
- 4.86%
- 6-месячное изменение
- -5.16%
- Годовое изменение
- -12.44%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.