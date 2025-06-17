КотировкиРазделы
Валюты / WLY
WLY: John Wiley & Sons Inc

42.25 USD 0.82 (1.98%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс WLY за сегодня изменился на 1.98%. При этом минимальная цена на торгах достигала 41.09, а максимальная — 42.25.

Следите за динамикой John Wiley & Sons Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
41.09 42.25
Годовой диапазон
36.10 53.93
Предыдущее закрытие
41.43
Open
41.35
Bid
42.25
Ask
42.55
Low
41.09
High
42.25
Объем
297
Дневное изменение
1.98%
Месячное изменение
4.86%
6-месячное изменение
-5.16%
Годовое изменение
-12.44%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.