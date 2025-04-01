Divisas / VNRX
VNRX: VolitionRX Limited
0.63 USD 0.02 (3.08%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de VNRX de hoy ha cambiado un -3.08%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.62, mientras que el máximo ha alcanzado 0.65.
Siga la dinámica de la pareja de divisas VolitionRX Limited. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
VNRX News
- Acciones de VolitionRX se mantienen estables mientras Benchmark reitera calificación
- CEO de Volitionrx Reynolds compra acciones de la empresa por $9,885
- H.C. Wainwright reitera calificación de Compra para acciones de VolitionRX
- Volition signs research license agreement with Werfen for APS testing
- Volitionrx Ltd earnings missed by $0.01, revenue fell short of estimates
- VolitionRx Limited 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:VNRX)
- VolitionRx Limited (VNRX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: VolitionRx Q2 2025 sees revenue rise, stock dips
- VolitionRx CEO Cameron Reynolds acquires $7,372 in common stock
- Study suggests H3.1 biomarker may help assess sepsis in ICU patients
- Jones Trading initiates VolitionRX with Buy, sets $3 target
- Volition Announces Two Oral Presentations at Asian Meeting of Animal Medicine Specialties
- VolitionRx director Guy Innes buys $10,772 in common stock
- VNRX stock touches 52-week low at $0.42 amid market challenges
- VolitionRX shares hold as Benchmark maintains rating
- VolitionRx Limited Announces Successful Detection of Nucleosomes in Cats
- Earnings call transcript: VolitionRx misses Q1 2025 earnings forecast
- Volitionrx Ltd earnings missed by $0.03, revenue fell short of estimates
- VolitionRx Limited Announces First Quarter 2025 Financial Results and Business Update
- Flowers Foods, RBC Bearings, Swiss Re set to report earnings Friday
- VolitionRx Limited (VNRX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Rango diario
0.62 0.65
Rango anual
0.42 0.94
- Cierres anteriores
- 0.65
- Open
- 0.64
- Bid
- 0.63
- Ask
- 0.93
- Low
- 0.62
- High
- 0.65
- Volumen
- 79
- Cambio diario
- -3.08%
- Cambio mensual
- -12.50%
- Cambio a 6 meses
- 12.50%
- Cambio anual
- 3.28%
