Валюты / VNRX
VNRX: VolitionRX Limited
0.65 USD 0.02 (3.17%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс VNRX за сегодня изменился на 3.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.63, а максимальная — 0.67.
Следите за динамикой VolitionRX Limited. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости VNRX
- Акции VolitionRX стабильны после подтверждения рейтинга от Benchmark
- VolitionRX stock holds steady as Benchmark reiterates rating
- Генеральный директор Volitionrx Рейнольдс приобретает акции компании на сумму $9 885
- VolitionRX stock rating reiterated at Buy by H.C. Wainwright
- Volition signs research license agreement with Werfen for APS testing
- Volitionrx Ltd earnings missed by $0.01, revenue fell short of estimates
- VolitionRx Limited 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:VNRX)
- VolitionRx Limited (VNRX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: VolitionRx Q2 2025 sees revenue rise, stock dips
- VolitionRx CEO Cameron Reynolds acquires $7,372 in common stock
- Study suggests H3.1 biomarker may help assess sepsis in ICU patients
- Jones Trading initiates VolitionRX with Buy, sets $3 target
- Volition Announces Two Oral Presentations at Asian Meeting of Animal Medicine Specialties
- VolitionRx director Guy Innes buys $10,772 in common stock
- VNRX stock touches 52-week low at $0.42 amid market challenges
- VolitionRX shares hold as Benchmark maintains rating
- VolitionRx Limited Announces Successful Detection of Nucleosomes in Cats
- Earnings call transcript: VolitionRx misses Q1 2025 earnings forecast
- Volitionrx Ltd earnings missed by $0.03, revenue fell short of estimates
- VolitionRx Limited Announces First Quarter 2025 Financial Results and Business Update
- Flowers Foods, RBC Bearings, Swiss Re set to report earnings Friday
- VolitionRx Limited (VNRX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
0.63 0.67
Годовой диапазон
0.42 0.94
- Предыдущее закрытие
- 0.63
- Open
- 0.63
- Bid
- 0.65
- Ask
- 0.95
- Low
- 0.63
- High
- 0.67
- Объем
- 50
- Дневное изменение
- 3.17%
- Месячное изменение
- -9.72%
- 6-месячное изменение
- 16.07%
- Годовое изменение
- 6.56%
