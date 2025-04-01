КотировкиРазделы
Валюты / VNRX
Назад в Рынок акций США

VNRX: VolitionRX Limited

0.65 USD 0.02 (3.17%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс VNRX за сегодня изменился на 3.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.63, а максимальная — 0.67.

Следите за динамикой VolitionRX Limited. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости VNRX

Дневной диапазон
0.63 0.67
Годовой диапазон
0.42 0.94
Предыдущее закрытие
0.63
Open
0.63
Bid
0.65
Ask
0.95
Low
0.63
High
0.67
Объем
50
Дневное изменение
3.17%
Месячное изменение
-9.72%
6-месячное изменение
16.07%
Годовое изменение
6.56%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.