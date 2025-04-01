Währungen / VNRX
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
VNRX: VolitionRX Limited
0.62 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von VNRX hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.62 bis zu einem Hoch von 0.64 gehandelt.
Verfolgen Sie die VolitionRX Limited-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VNRX News
- VolitionRX: Benchmark bestätigt ’Hold’-Rating – Aktie zeigt sich stabil
- VolitionRX stock holds steady as Benchmark reiterates rating
- H.C. Wainwright bestätigt Kaufempfehlung für VolitionRX nach Partnerschaft mit Werfen
- VolitionRX stock rating reiterated at Buy by H.C. Wainwright
- Volition signs research license agreement with Werfen for APS testing
- Volitionrx Ltd earnings missed by $0.01, revenue fell short of estimates
- VolitionRx Limited 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:VNRX)
- VolitionRx Limited (VNRX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: VolitionRx Q2 2025 sees revenue rise, stock dips
- VolitionRx CEO Cameron Reynolds acquires $7,372 in common stock
- Study suggests H3.1 biomarker may help assess sepsis in ICU patients
- Jones Trading initiates VolitionRX with Buy, sets $3 target
- Volition Announces Two Oral Presentations at Asian Meeting of Animal Medicine Specialties
- VolitionRx director Guy Innes buys $10,772 in common stock
- VNRX stock touches 52-week low at $0.42 amid market challenges
- VolitionRX shares hold as Benchmark maintains rating
- VolitionRx Limited Announces Successful Detection of Nucleosomes in Cats
- Earnings call transcript: VolitionRx misses Q1 2025 earnings forecast
- Volitionrx Ltd earnings missed by $0.03, revenue fell short of estimates
- VolitionRx Limited Announces First Quarter 2025 Financial Results and Business Update
- Flowers Foods, RBC Bearings, Swiss Re set to report earnings Friday
- VolitionRx Limited (VNRX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
0.62 0.64
Jahresspanne
0.42 0.94
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.62
- Eröffnung
- 0.63
- Bid
- 0.62
- Ask
- 0.92
- Tief
- 0.62
- Hoch
- 0.64
- Volumen
- 30
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- -13.89%
- 6-Monatsänderung
- 10.71%
- Jahresänderung
- 1.64%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K