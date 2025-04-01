货币 / VNRX
VNRX: VolitionRX Limited
0.65 USD 0.02 (3.17%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日VNRX汇率已更改3.17%。当日，交易品种以低点0.63和高点0.67进行交易。
关注VolitionRX Limited动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
VNRX新闻
日范围
0.63 0.67
年范围
0.42 0.94
- 前一天收盘价
- 0.63
- 开盘价
- 0.63
- 卖价
- 0.65
- 买价
- 0.95
- 最低价
- 0.63
- 最高价
- 0.67
- 交易量
- 50
- 日变化
- 3.17%
- 月变化
- -9.72%
- 6个月变化
- 16.07%
- 年变化
- 6.56%
