Divisas / VET
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
VET: Vermilion Energy Inc Common (Canada)
7.78 USD 0.02 (0.26%)
Sector: Energía Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de VET de hoy ha cambiado un -0.26%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 7.70, mientras que el máximo ha alcanzado 7.91.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Vermilion Energy Inc Common (Canada). El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VET News
- Las bolsas de valores de Canadá cerraron con subidas; el S&P/TSX ganó un 0.78%
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.78%
- Ripple’s XRP Ledger Just Introduced A Pivotal Update In Its Quest For Dominance
- Vermilion Energy Inc. (VET) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Vermilion Energy Q2 2025 slides reveal 700% earnings beat amid debt reduction
- Earnings call transcript: Vermilion Energy Q2 2025 surprises with strong EPS
- Vermilion Energy (VET) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Viper Energy Q2 Earnings Beat Estimates on Higher Production
- Wall Street Analysts Think Vermilion (VET) Could Surge 25.79%: Read This Before Placing a Bet
- Enbridge Q2 Earnings & Revenues Beat Estimates, Increase Y/Y
- ExxonMobil Q2 Earnings Surpass Estimates, Revenues Decline Y/Y
- Fast-paced Momentum Stock Vermilion (VET) Is Still Trading at a Bargain
- Vista Energy Shares Fall 7% Since Reporting Q2 Earnings Miss
- Vermilion Energy (VET) May Report Negative Earnings: Know the Trend Ahead of Next Week's Release
- Are Investors Undervaluing Vermilion Energy (VET) Right Now?
- Here is Why Growth Investors Should Buy Vermilion (VET) Now
- Matador Resources Q2 Earnings Beat on Higher Production Volumes
- Vermilion Energy completes $415 million Saskatchewan asset sale
- Vermilion Energy announces renewal of share buyback program
- Canada stocks lower at close of trade; S&P/TSX Composite down 0.43%
- Vermilion Energy: 41.35% Expected Growth Does Not Compensate For High Debt And Costs
- Vermilion Energy (VET): Depressed Natural Gas Producer In Canada/Europe Ready To Rumble
- BMO Capital raises Vermilion Energy stock price target to Cdn$10.50
- Five Below, MongoDB and Uber rise premarket; Apple slips
Rango diario
7.70 7.91
Rango anual
5.15 10.85
- Cierres anteriores
- 7.80
- Open
- 7.73
- Bid
- 7.78
- Ask
- 8.08
- Low
- 7.70
- High
- 7.91
- Volumen
- 727
- Cambio diario
- -0.26%
- Cambio mensual
- 3.18%
- Cambio a 6 meses
- -3.35%
- Cambio anual
- -19.29%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B