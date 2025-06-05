Währungen / VET
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
VET: Vermilion Energy Inc Common (Canada)
7.82 USD 0.04 (0.51%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von VET hat sich für heute um 0.51% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.67 bis zu einem Hoch von 7.85 gehandelt.
Verfolgen Sie die Vermilion Energy Inc Common (Canada)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VET News
- Which 3 International E&P Stocks Look Most Resilient Now?
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.78%
- Ripple’s XRP Ledger Just Introduced A Pivotal Update In Its Quest For Dominance
- Vermilion Energy Inc. (VET) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Vermilion Energy Q2 2025 slides reveal 700% earnings beat amid debt reduction
- Earnings call transcript: Vermilion Energy Q2 2025 surprises with strong EPS
- Vermilion Energy (VET) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Viper Energy Q2 Earnings Beat Estimates on Higher Production
- Wall Street Analysts Think Vermilion (VET) Could Surge 25.79%: Read This Before Placing a Bet
- Enbridge Q2 Earnings & Revenues Beat Estimates, Increase Y/Y
- ExxonMobil Q2 Earnings Surpass Estimates, Revenues Decline Y/Y
- Fast-paced Momentum Stock Vermilion (VET) Is Still Trading at a Bargain
- Vista Energy Shares Fall 7% Since Reporting Q2 Earnings Miss
- Vermilion Energy (VET) May Report Negative Earnings: Know the Trend Ahead of Next Week's Release
- Are Investors Undervaluing Vermilion Energy (VET) Right Now?
- Here is Why Growth Investors Should Buy Vermilion (VET) Now
- Matador Resources Q2 Earnings Beat on Higher Production Volumes
- Vermilion Energy completes $415 million Saskatchewan asset sale
- Vermilion Energy announces renewal of share buyback program
- Canada stocks lower at close of trade; S&P/TSX Composite down 0.43%
- Vermilion Energy: 41.35% Expected Growth Does Not Compensate For High Debt And Costs
- Vermilion Energy (VET): Depressed Natural Gas Producer In Canada/Europe Ready To Rumble
- BMO Capital raises Vermilion Energy stock price target to Cdn$10.50
- Five Below, MongoDB and Uber rise premarket; Apple slips
Tagesspanne
7.67 7.85
Jahresspanne
5.15 10.85
- Vorheriger Schlusskurs
- 7.78
- Eröffnung
- 7.85
- Bid
- 7.82
- Ask
- 8.12
- Tief
- 7.67
- Hoch
- 7.85
- Volumen
- 568
- Tagesänderung
- 0.51%
- Monatsänderung
- 3.71%
- 6-Monatsänderung
- -2.86%
- Jahresänderung
- -18.88%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K