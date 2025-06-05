Валюты / VET
VET: Vermilion Energy Inc Common (Canada)
7.80 USD 0.26 (3.45%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс VET за сегодня изменился на 3.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.61, а максимальная — 7.94.
Следите за динамикой Vermilion Energy Inc Common (Canada). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости VET
Дневной диапазон
7.61 7.94
Годовой диапазон
5.15 10.85
- Предыдущее закрытие
- 7.54
- Open
- 7.61
- Bid
- 7.80
- Ask
- 8.10
- Low
- 7.61
- High
- 7.94
- Объем
- 1.066 K
- Дневное изменение
- 3.45%
- Месячное изменение
- 3.45%
- 6-месячное изменение
- -3.11%
- Годовое изменение
- -19.09%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.