시세섹션
통화 / VET
주식로 돌아가기

VET: Vermilion Energy Inc Common (Canada)

7.54 USD 0.28 (3.58%)
부문: 에너지 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

VET 환율이 오늘 -3.58%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 7.52이고 고가는 7.79이었습니다.

Vermilion Energy Inc Common (Canada) 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VET News

일일 변동 비율
7.52 7.79
년간 변동
5.15 10.85
이전 종가
7.82
시가
7.77
Bid
7.54
Ask
7.84
저가
7.52
고가
7.79
볼륨
873
일일 변동
-3.58%
월 변동
0.00%
6개월 변동
-6.34%
년간 변동율
-21.78%
20 9월, 토요일