Divisas / VCEL
VCEL: Vericel Corporation
30.02 USD 3.21 (9.66%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de VCEL de hoy ha cambiado un -9.66%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 29.93, mientras que el máximo ha alcanzado 32.80.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Vericel Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VCEL News
- Vericel stock hits 52-week low at 30.23 USD
- Vericel stock rating downgraded to Neutral by BTIG on limited MACI Arthro impact
- Vericel Corporation (VCEL) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Canaccord Genuity lowers Vericel stock price target to $58 on burn care outlook
- Vericel shares tumble 7% as revenue misses estimates in Q2
- Vericel Corporation (VCEL) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Vericel Corp Ord earnings beat by $0.02, revenue fell short of estimates
- Vericel Corporation: Moving From Sell To Neutral (NASDAQ:VCEL)
Rango diario
29.93 32.80
Rango anual
29.93 63.00
- Cierres anteriores
- 33.23
- Open
- 31.82
- Bid
- 30.02
- Ask
- 30.32
- Low
- 29.93
- High
- 32.80
- Volumen
- 5.467 K
- Cambio diario
- -9.66%
- Cambio mensual
- -16.07%
- Cambio a 6 meses
- -33.24%
- Cambio anual
- -28.90%
