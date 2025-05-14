Währungen / VCEL
VCEL: Vericel Corporation
31.85 USD 1.83 (6.10%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von VCEL hat sich für heute um 6.10% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 30.10 bis zu einem Hoch von 31.96 gehandelt.
Verfolgen Sie die Vericel Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
30.10 31.96
Jahresspanne
29.93 63.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 30.02
- Eröffnung
- 30.42
- Bid
- 31.85
- Ask
- 32.15
- Tief
- 30.10
- Hoch
- 31.96
- Volumen
- 2.363 K
- Tagesänderung
- 6.10%
- Monatsänderung
- -10.96%
- 6-Monatsänderung
- -29.18%
- Jahresänderung
- -24.56%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K