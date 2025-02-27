КотировкиРазделы
VCEL: Vericel Corporation

33.23 USD 1.81 (5.76%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс VCEL за сегодня изменился на 5.76%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.00, а максимальная — 33.25.

Следите за динамикой Vericel Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
31.00 33.25
Годовой диапазон
30.26 63.00
Предыдущее закрытие
31.42
Open
31.43
Bid
33.23
Ask
33.53
Low
31.00
High
33.25
Объем
2.653 K
Дневное изменение
5.76%
Месячное изменение
-7.10%
6-месячное изменение
-26.11%
Годовое изменение
-21.29%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.