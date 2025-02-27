Валюты / VCEL
VCEL: Vericel Corporation
33.23 USD 1.81 (5.76%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс VCEL за сегодня изменился на 5.76%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.00, а максимальная — 33.25.
Следите за динамикой Vericel Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости VCEL
- Is the Options Market Predicting a Spike in Vericel Stock?
- Vericel stock hits 52-week low at 33.04 USD
- Vericel at Wells Fargo Conference: Strategic Growth and Expansion
- Velo3D stock soars after participating in U.S. Army funded initiative
- Vericel stock maintains Buy rating at TD Cowen on MACI Arthro growth potential
- Vericel stock hits 52-week low at 34.49 USD
- Vericel Corporation (VCEL) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Canaccord Genuity lowers Vericel stock price target to $58 on burn care outlook
- Vericel shares tumble 7% as revenue misses estimates in Q2
- Vericel Corporation (VCEL) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Vericel Corp Ord earnings beat by $0.02, revenue fell short of estimates
- Wave Life Sciences (WVE) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Vericel stock hits 52-week low at $37.38 amid market challenges
- Vericel stock maintains Buy rating at BTIG despite potential competition
- Vericel at 2025 Truist Securities MedTech Conference: Growth Strategies Unveiled
- Vericel Corporation: Moving From Sell To Neutral (NASDAQ:VCEL)
- Vericel to Present at the Truist Securities MedTech Conference on Tuesday, June 17, 2025
- Canaccord Genuity reiterates Buy rating on Vericel stock with $61 target
- Truist maintains Buy on Vericel shares with $52 target
- Vericel at BofA Securities Conference: Growth and Innovation in Healthcare
- Vericel’s 36% drop confirms InvestingPro’s January overvaluation warning
- Vericel Stock: Scalable Growth With Strong Margins (NASDAQ:VCEL)
- Vericel Corporation (VCEL) Q4 2024 Earnings Conference Call Transcript
- Vericel Corporation 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:VCEL)
Дневной диапазон
31.00 33.25
Годовой диапазон
30.26 63.00
- Предыдущее закрытие
- 31.42
- Open
- 31.43
- Bid
- 33.23
- Ask
- 33.53
- Low
- 31.00
- High
- 33.25
- Объем
- 2.653 K
- Дневное изменение
- 5.76%
- Месячное изменение
- -7.10%
- 6-месячное изменение
- -26.11%
- Годовое изменение
- -21.29%
