SEIC: SEI Investments Company
86.65 USD 0.56 (0.64%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SEIC de hoy ha cambiado un -0.64%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 86.00, mientras que el máximo ha alcanzado 88.22.
Siga la dinámica de la pareja de divisas SEI Investments Company. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
86.00 88.22
Rango anual
64.66 93.96
- Cierres anteriores
- 87.21
- Open
- 87.32
- Bid
- 86.65
- Ask
- 86.95
- Low
- 86.00
- High
- 88.22
- Volumen
- 2.322 K
- Cambio diario
- -0.64%
- Cambio mensual
- -0.73%
- Cambio a 6 meses
- 11.75%
- Cambio anual
- 25.22%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B