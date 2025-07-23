CotizacionesSecciones
Divisas / SEIC
SEIC: SEI Investments Company

86.65 USD 0.56 (0.64%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de SEIC de hoy ha cambiado un -0.64%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 86.00, mientras que el máximo ha alcanzado 88.22.

Rango diario
86.00 88.22
Rango anual
64.66 93.96
Cierres anteriores
87.21
Open
87.32
Bid
86.65
Ask
86.95
Low
86.00
High
88.22
Volumen
2.322 K
Cambio diario
-0.64%
Cambio mensual
-0.73%
Cambio a 6 meses
11.75%
Cambio anual
25.22%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B