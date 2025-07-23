Währungen / SEIC
SEIC: SEI Investments Company
86.25 USD 0.40 (0.46%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SEIC hat sich für heute um -0.46% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 85.97 bis zu einem Hoch von 87.69 gehandelt.
Verfolgen Sie die SEI Investments Company-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
SEIC News
Tagesspanne
85.97 87.69
Jahresspanne
64.66 93.96
- Vorheriger Schlusskurs
- 86.65
- Eröffnung
- 87.16
- Bid
- 86.25
- Ask
- 86.55
- Tief
- 85.97
- Hoch
- 87.69
- Volumen
- 1.889 K
- Tagesänderung
- -0.46%
- Monatsänderung
- -1.19%
- 6-Monatsänderung
- 11.23%
- Jahresänderung
- 24.64%
