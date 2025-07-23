KurseKategorien
Währungen / SEIC
Zurück zum Aktien

SEIC: SEI Investments Company

86.25 USD 0.40 (0.46%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SEIC hat sich für heute um -0.46% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 85.97 bis zu einem Hoch von 87.69 gehandelt.

Verfolgen Sie die SEI Investments Company-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SEIC News

Tagesspanne
85.97 87.69
Jahresspanne
64.66 93.96
Vorheriger Schlusskurs
86.65
Eröffnung
87.16
Bid
86.25
Ask
86.55
Tief
85.97
Hoch
87.69
Volumen
1.889 K
Tagesänderung
-0.46%
Monatsänderung
-1.19%
6-Monatsänderung
11.23%
Jahresänderung
24.64%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K