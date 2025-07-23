货币 / SEIC
SEIC: SEI Investments Company
87.59 USD 0.38 (0.44%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SEIC汇率已更改0.44%。当日，交易品种以低点87.32和高点88.22进行交易。
关注SEI Investments Company动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
87.32 88.22
年范围
64.66 93.96
- 前一天收盘价
- 87.21
- 开盘价
- 87.32
- 卖价
- 87.59
- 买价
- 87.89
- 最低价
- 87.32
- 最高价
- 88.22
- 交易量
- 168
- 日变化
- 0.44%
- 月变化
- 0.34%
- 6个月变化
- 12.96%
- 年变化
- 26.58%
