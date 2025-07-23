Валюты / SEIC
SEIC: SEI Investments Company
87.21 USD 0.61 (0.70%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SEIC за сегодня изменился на 0.70%. При этом минимальная цена на торгах достигала 86.76, а максимальная — 87.80.
Следите за динамикой SEI Investments Company. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
86.76 87.80
Годовой диапазон
64.66 93.96
- Предыдущее закрытие
- 86.60
- Open
- 86.83
- Bid
- 87.21
- Ask
- 87.51
- Low
- 86.76
- High
- 87.80
- Объем
- 1.821 K
- Дневное изменение
- 0.70%
- Месячное изменение
- -0.09%
- 6-месячное изменение
- 12.47%
- Годовое изменение
- 26.03%
