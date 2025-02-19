Divisas / ROCK
ROCK: Gibraltar Industries Inc
58.99 USD 0.86 (1.44%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ROCK de hoy ha cambiado un -1.44%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 58.64, mientras que el máximo ha alcanzado 61.19.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Gibraltar Industries Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
ROCK News
- Gibraltar Q2 Earnings & Sales Lag Estimates, Both Rise Y/Y, Stock Down
- Gibraltar Industries, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:ROCK)
- Gibraltar Industries, Inc. (ROCK) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Gibraltar Q2 2025 slides: 14% revenue growth as portfolio simplification pays off
- Gibraltar Industries (ROCK) Q2 Earnings and Revenues Lag Estimates
- Gibraltar Industries misses Q2 estimates, maintains full-year outlook
- Gibraltar Industries earnings missed by $0.05, revenue fell short of estimates
- Masco (MAS) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Gibraltar Strategically Shifts Focus to Building Products and Structures Businesses
- MasterBrand Stock: Leader In Residential Cabinet Business, Trading At Deep Discount
- Gibraltar Industries: Shares Have Fallen Enough To Justify An Upgrade (NASDAQ:ROCK)
- Why Buying Gibraltar Industries Now Makes Sense (NASDAQ:ROCK)
- Gibraltar Industries, Inc. (ROCK) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Gibraltar Soars 19% Despite Revenue Miss. Here's What's Driving the Surge
Rango diario
58.64 61.19
Rango anual
48.96 74.96
- Cierres anteriores
- 59.85
- Open
- 60.20
- Bid
- 58.99
- Ask
- 59.29
- Low
- 58.64
- High
- 61.19
- Volumen
- 384
- Cambio diario
- -1.44%
- Cambio mensual
- -4.35%
- Cambio a 6 meses
- 0.51%
- Cambio anual
- -15.40%
