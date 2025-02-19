Währungen / ROCK
ROCK: Gibraltar Industries Inc
62.00 USD 3.01 (5.10%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ROCK hat sich für heute um 5.10% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 59.19 bis zu einem Hoch von 62.30 gehandelt.
Verfolgen Sie die Gibraltar Industries Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
ROCK News
- Gibraltar Industries: Strategischer Schwenk auf Bauprodukte nach Ausstieg aus dem Sektor für erneuerbare Energien
- Gibraltar Industries at Small-Cap Virtual Conference: Strategic Shift to Building Products
- Gibraltar Q2 Earnings & Sales Lag Estimates, Both Rise Y/Y, Stock Down
- Gibraltar Industries, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:ROCK)
- Gibraltar Industries, Inc. (ROCK) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Gibraltar Q2 2025 slides: 14% revenue growth as portfolio simplification pays off
- Gibraltar Industries (ROCK) Q2 Earnings and Revenues Lag Estimates
- Gibraltar Industries misses Q2 estimates, maintains full-year outlook
- Gibraltar Industries earnings missed by $0.05, revenue fell short of estimates
- Masco (MAS) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Gibraltar Strategically Shifts Focus to Building Products and Structures Businesses
- MasterBrand Stock: Leader In Residential Cabinet Business, Trading At Deep Discount
- Gibraltar Industries: Shares Have Fallen Enough To Justify An Upgrade (NASDAQ:ROCK)
- Why Buying Gibraltar Industries Now Makes Sense (NASDAQ:ROCK)
- Gibraltar Industries, Inc. (ROCK) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Gibraltar Soars 19% Despite Revenue Miss. Here's What's Driving the Surge
Handelsanwendungen für ROCK
Black rock Dynamic
Hector Felipe Zuluaga Zuleta
BLACKROCK DYNAMICS ist ein völlig automatischer Verkäufer mit geringem Arbeitsaufwand. Sie benötigen keine Handelserfahrung, um das Programm zu nutzen, sondern können es einfach auf Ihrem PC installieren und herunterladen. Der ASEROR EXPERTO in dieser einfachen Version verwendet 4 Filter und Anzeigen, um einen Kauf oder eine Veräußerung zu realisieren. Der Hauptbestätigungsfilter ist ein modifizierter RSI, sowie 2 ADX-Filter mit unterschiedlichen Zeiträumen. In unserer Arbeit verwenden wir den
FREE
THE ROCK EA v2.10 - Ihr zuverlässiger Trading-Begleiter für kleines Kapital Übersicht THE ROCK EA ist ein leistungsstarker und flexibler Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Händler mit kleinem Kapital zu unterstützen, während er auf eine beständige Performance abzielt. Dieser EA wurde für die MetaTrader 5-Plattform entwickelt und nutzt ein strategisches Pending-Order-System, um Marktbewegungen mit Präzision zu erfassen. Er beinhaltet Risikomanagement, Trailing-Stops und anpassbare Handelsz
Black rock Dynamics Scalping
Hector Felipe Zuluaga Zuleta
BLACKROCK DYNAMICS SCALPING Es handelt sich um einen Experten-Assistenten, der mit seiner MICRO LOTES-Strategie, die so konzipiert ist, dass sie mit einem DROWDON von weniger als 10 % auf lange Sicht funktioniert und die Kunden schützt, konstant und vermietbar ist. Este Asesor Experto, es la evolución de BLACKROCK DYNAMISCH Y a diferencia de su predecesor, fue diseñado para tener una ALTA TASA DE OPERACIONES, no necesita EXPERIENCIA EN TRADING para poder usarlo, PERO recomendamos realizar la AL
Fibo Panda Daily Auto
Mhd Amran Bin Lop
Fibo Panda is an indicator that can help you predict the end of daily trends. If the daily price has reached the END L4 or END H4, means the Daily volume is enough. If the daily price has reached the Highest or Lowest, means the price has reached the highest or lowest level. Price must touch the End Hi or End Low Level to complete the price movement of each timeframe. A conclusion can be made whether to buy or sell. If the price is in the High Guard and Low Guard areas it means the price is now
Tagesspanne
59.19 62.30
Jahresspanne
48.96 74.96
- Vorheriger Schlusskurs
- 58.99
- Eröffnung
- 59.24
- Bid
- 62.00
- Ask
- 62.30
- Tief
- 59.19
- Hoch
- 62.30
- Volumen
- 1.095 K
- Tagesänderung
- 5.10%
- Monatsänderung
- 0.54%
- 6-Monatsänderung
- 5.64%
- Jahresänderung
- -11.09%
