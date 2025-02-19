CotationsSections
ROCK
ROCK: Gibraltar Industries Inc

61.85 USD 0.15 (0.24%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ROCK a changé de -0.24% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 60.94 et à un maximum de 62.30.

Suivez la dynamique Gibraltar Industries Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
60.94 62.30
Range Annuel
48.96 74.96
Clôture Précédente
62.00
Ouverture
62.30
Bid
61.85
Ask
62.15
Plus Bas
60.94
Plus Haut
62.30
Volume
1.503 K
Changement quotidien
-0.24%
Changement Mensuel
0.29%
Changement à 6 Mois
5.38%
Changement Annuel
-11.30%
20 septembre, samedi