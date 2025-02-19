Devises / ROCK
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
ROCK: Gibraltar Industries Inc
61.85 USD 0.15 (0.24%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ROCK a changé de -0.24% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 60.94 et à un maximum de 62.30.
Suivez la dynamique Gibraltar Industries Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ROCK Nouvelles
- Gibraltar Industries à la conférence virtuelle des petites capitalisations : Virage stratégique vers les produits de construction
- Gibraltar Industries at Small-Cap Virtual Conference: Strategic Shift to Building Products
- Gibraltar Q2 Earnings & Sales Lag Estimates, Both Rise Y/Y, Stock Down
- Gibraltar Industries, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:ROCK)
- Gibraltar Industries, Inc. (ROCK) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Gibraltar Q2 2025 slides: 14% revenue growth as portfolio simplification pays off
- Gibraltar Industries (ROCK) Q2 Earnings and Revenues Lag Estimates
- Gibraltar Industries misses Q2 estimates, maintains full-year outlook
- Gibraltar Industries earnings missed by $0.05, revenue fell short of estimates
- Masco (MAS) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Gibraltar Strategically Shifts Focus to Building Products and Structures Businesses
- MasterBrand Stock: Leader In Residential Cabinet Business, Trading At Deep Discount
- Gibraltar Industries: Shares Have Fallen Enough To Justify An Upgrade (NASDAQ:ROCK)
- Why Buying Gibraltar Industries Now Makes Sense (NASDAQ:ROCK)
- Gibraltar Industries, Inc. (ROCK) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Gibraltar Soars 19% Despite Revenue Miss. Here's What's Driving the Surge
Applications de Trading pour ROCK
Black rock Dynamic
Hector Felipe Zuluaga Zuleta
BLACKROCK DYNAMICS es un ASESOR EXPERTO totalmente automático, de BAJA tasa de operaciones, no necesitas EXPERIENCIA EN TRADING para poder usarlo, solo instalarlo y descargarlo en tu PC. El ASEROR EXPERTO en esta versión básica, utiliza 4 filtros y señales para realizar una compra o venta. El filtro principal de confirmación es un RSI dinámico modificado, así como 2 filtros de ADX de distintas temporalidades, por último, en nuestro trabajo use la MEDIA MOVIL EXPONENCIAL DE 200 períodos para ten
FREE
THE ROCK EA v1.10 - Votre compagnon fiable pour trader avec un petit capital Aperçu THE ROCK EA est un Expert Advisor (EA) puissant et flexible conçu pour soutenir les traders disposant d’un petit capital tout en visant des performances constantes. Développé pour la plateforme MetaTrader 5, cet EA utilise un système stratégique d’ordres en attente pour capturer les mouvements du marché avec précision, intégrant la gestion des risques, un stop loss dynamique (trailing stop) et des horaires de tr
Black rock Dynamics Scalping
Hector Felipe Zuluaga Zuleta
BLACKROCK DYNAMICS SCALPING es un asesor experto, CONSISTENTE, RENTABLE Y DE BAJO RIESGO, cuya estrategia de MICRO LOTES, está diseñada para operar y proteger la cuenta a largo plazo con DROWDON inferior al 10% Este Asesor Experto, es la evolución de BLACKROCK DYNAMIC Y a diferencia de su predecesor, fue diseñado para tener una ALTA TASA DE OPERACIONES, no necesita EXPERIENCIA EN TRADING para poder usarlo, PERO recomendamos realizar la OPTIMIZACION GENERAL para tener una experiencia favorab
Fibo Panda Daily Auto
Mhd Amran Bin Lop
Fibo Panda is an indicator that can help you predict the end of daily trends. If the daily price has reached the END L4 or END H4, means the Daily volume is enough. If the daily price has reached the Highest or Lowest, means the price has reached the highest or lowest level. Price must touch the End Hi or End Low Level to complete the price movement of each timeframe. A conclusion can be made whether to buy or sell. If the price is in the High Guard and Low Guard areas it means the price is now
Range quotidien
60.94 62.30
Range Annuel
48.96 74.96
- Clôture Précédente
- 62.00
- Ouverture
- 62.30
- Bid
- 61.85
- Ask
- 62.15
- Plus Bas
- 60.94
- Plus Haut
- 62.30
- Volume
- 1.503 K
- Changement quotidien
- -0.24%
- Changement Mensuel
- 0.29%
- Changement à 6 Mois
- 5.38%
- Changement Annuel
- -11.30%
20 septembre, samedi