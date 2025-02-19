КотировкиРазделы
ROCK: Gibraltar Industries Inc

59.85 USD 1.33 (2.17%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ROCK за сегодня изменился на -2.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 59.49, а максимальная — 61.58.

Следите за динамикой Gibraltar Industries Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Торговые приложения для ROCK

Black rock Dynamic
Hector Felipe Zuluaga Zuleta
Эксперты
BLACKROCK DYNAMICS es un ASESOR EXPERTO totalmente automático, de BAJA tasa de operaciones, no necesitas EXPERIENCIA EN TRADING para poder usarlo, solo instalarlo y descargarlo en tu PC. El ASEROR EXPERTO en esta versión básica, utiliza 4 filtros y señales para realizar una compra o venta. El filtro principal de confirmación es un RSI dinámico modificado, así como 2 filtros de ADX de distintas temporalidades, por último, en nuestro trabajo use la MEDIA MOVIL EXPONENCIAL DE 200 períodos para ten
FREE
TheROCK
Vikas Rundla
Эксперты
THE ROCK EA v1.10 - Ваш надежный спутник для торговли с малым капиталом Обзор THE ROCK EA — это мощный и гибкий советник, разработанный для поддержки трейдеров с малым капиталом, стремящихся к стабильным результатам. Созданный для платформы MetaTrader 5, этот советник использует стратегическую систему отложенных ордеров для точного захвата движений рынка, включая управление рисками, trailing stop и настраиваемые торговые часы, подходящие для различных стилей торговли. Основные особенности Подде
Black rock Dynamics Scalping
Hector Felipe Zuluaga Zuleta
Эксперты
BLACKROCK DYNAMICS SCALPING  es un asesor experto, CONSISTENTE, RENTABLE Y DE BAJO RIESGO, cuya estrategia de MICRO LOTES, está diseñada para operar y proteger la cuenta a largo plazo con DROWDON inferior al 10% Este Asesor Experto, es la evolución de  BLACKROCK DYNAMIC Y a diferencia de su predecesor, fue diseñado para tener una ALTA TASA DE OPERACIONES, no necesita EXPERIENCIA EN TRADING para poder usarlo, PERO recomendamos realizar la  OPTIMIZACION GENERAL  para tener una experiencia favorab
Fibo Panda Daily Auto
Mhd Amran Bin Lop
Индикаторы
Fibo Panda is an indicator that can help you predict the end of daily trends. If the daily price has reached the END L4 or END H4, means the Daily volume is enough. If the daily price has reached the Highest or Lowest, means the price has reached the highest or lowest level. Price must touch the End Hi or End Low Level to complete the price movement of each timeframe. A conclusion can be made whether to buy or sell. If the price is in the High Guard and Low Guard areas it means the price is now
Дневной диапазон
59.49 61.58
Годовой диапазон
48.96 74.96
Предыдущее закрытие
61.18
Open
61.16
Bid
59.85
Ask
60.15
Low
59.49
High
61.58
Объем
421
Дневное изменение
-2.17%
Месячное изменение
-2.95%
6-месячное изменение
1.98%
Годовое изменение
-14.17%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.