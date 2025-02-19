Валюты / ROCK
ROCK: Gibraltar Industries Inc
59.85 USD 1.33 (2.17%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ROCK за сегодня изменился на -2.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 59.49, а максимальная — 61.58.
Следите за динамикой Gibraltar Industries Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ROCK
- Gibraltar Q2 Earnings & Sales Lag Estimates, Both Rise Y/Y, Stock Down
- Gibraltar Industries, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:ROCK)
- Gibraltar Industries, Inc. (ROCK) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Gibraltar Q2 2025 slides: 14% revenue growth as portfolio simplification pays off
- Gibraltar Industries (ROCK) Q2 Earnings and Revenues Lag Estimates
- Gibraltar Industries misses Q2 estimates, maintains full-year outlook
- Gibraltar Industries earnings missed by $0.05, revenue fell short of estimates
- Masco (MAS) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Gibraltar Strategically Shifts Focus to Building Products and Structures Businesses
- MasterBrand Stock: Leader In Residential Cabinet Business, Trading At Deep Discount
- Gibraltar Industries: Shares Have Fallen Enough To Justify An Upgrade (NASDAQ:ROCK)
- Why Buying Gibraltar Industries Now Makes Sense (NASDAQ:ROCK)
- Gibraltar Industries, Inc. (ROCK) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Gibraltar Soars 19% Despite Revenue Miss. Here's What's Driving the Surge
Дневной диапазон
59.49 61.58
Годовой диапазон
48.96 74.96
- Предыдущее закрытие
- 61.18
- Open
- 61.16
- Bid
- 59.85
- Ask
- 60.15
- Low
- 59.49
- High
- 61.58
- Объем
- 421
- Дневное изменение
- -2.17%
- Месячное изменение
- -2.95%
- 6-месячное изменение
- 1.98%
- Годовое изменение
- -14.17%
