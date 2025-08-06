Divisas / RBC
RBC: RBC Bearings Incorporated
380.01 USD 1.12 (0.30%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de RBC de hoy ha cambiado un 0.30%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 375.84, mientras que el máximo ha alcanzado 386.43.
Siga la dinámica de la pareja de divisas RBC Bearings Incorporated. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RBC News
Rango diario
375.84 386.43
Rango anual
275.38 411.09
- Cierres anteriores
- 378.89
- Open
- 379.12
- Bid
- 380.01
- Ask
- 380.31
- Low
- 375.84
- High
- 386.43
- Volumen
- 403
- Cambio diario
- 0.30%
- Cambio mensual
- -1.32%
- Cambio a 6 meses
- 18.30%
- Cambio anual
- 27.90%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B