RBC: RBC Bearings Incorporated

380.01 USD 1.12 (0.30%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de RBC de hoy ha cambiado un 0.30%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 375.84, mientras que el máximo ha alcanzado 386.43.

Siga la dinámica de la pareja de divisas RBC Bearings Incorporated. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
375.84 386.43
Rango anual
275.38 411.09
Cierres anteriores
378.89
Open
379.12
Bid
380.01
Ask
380.31
Low
375.84
High
386.43
Volumen
403
Cambio diario
0.30%
Cambio mensual
-1.32%
Cambio a 6 meses
18.30%
Cambio anual
27.90%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B