RBC: RBC Bearings Incorporated
379.88 USD 4.72 (1.23%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de RBC a changé de -1.23% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 377.88 et à un maximum de 385.40.
Suivez la dynamique RBC Bearings Incorporated. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
RBC Nouvelles
Range quotidien
377.88 385.40
Range Annuel
275.38 411.09
- Clôture Précédente
- 384.60
- Ouverture
- 385.35
- Bid
- 379.88
- Ask
- 380.18
- Plus Bas
- 377.88
- Plus Haut
- 385.40
- Volume
- 141
- Changement quotidien
- -1.23%
- Changement Mensuel
- -1.36%
- Changement à 6 Mois
- 18.26%
- Changement Annuel
- 27.85%
20 septembre, samedi