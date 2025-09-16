CotizacionesSecciones
PST: ProShares UltraShort Lehman 7-10 Year Treasury

22.26 USD 0.05 (0.23%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de PST de hoy ha cambiado un 0.23%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 22.25, mientras que el máximo ha alcanzado 22.26.

Siga la dinámica de la pareja de divisas ProShares UltraShort Lehman 7-10 Year Treasury. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
22.25 22.26
Rango anual
18.80 25.04
Cierres anteriores
22.21
Open
22.25
Bid
22.26
Ask
22.56
Low
22.25
High
22.26
Volumen
6
Cambio diario
0.23%
Cambio mensual
-1.72%
Cambio a 6 meses
6.00%
Cambio anual
3.68%
21 septiembre, domingo