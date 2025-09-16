Divisas / PST
PST: ProShares UltraShort Lehman 7-10 Year Treasury
22.26 USD 0.05 (0.23%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de PST de hoy ha cambiado un 0.23%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 22.25, mientras que el máximo ha alcanzado 22.26.
Siga la dinámica de la pareja de divisas ProShares UltraShort Lehman 7-10 Year Treasury. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
22.25 22.26
Rango anual
18.80 25.04
- Cierres anteriores
- 22.21
- Open
- 22.25
- Bid
- 22.26
- Ask
- 22.56
- Low
- 22.25
- High
- 22.26
- Volumen
- 6
- Cambio diario
- 0.23%
- Cambio mensual
- -1.72%
- Cambio a 6 meses
- 6.00%
- Cambio anual
- 3.68%
21 septiembre, domingo