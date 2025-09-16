货币 / PST
PST: ProShares UltraShort Lehman 7-10 Year Treasury
22.26 USD 0.05 (0.23%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日PST汇率已更改0.23%。当日，交易品种以低点22.25和高点22.26进行交易。
关注ProShares UltraShort Lehman 7-10 Year Treasury动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
22.25 22.26
年范围
18.80 25.04
- 前一天收盘价
- 22.21
- 开盘价
- 22.25
- 卖价
- 22.26
- 买价
- 22.56
- 最低价
- 22.25
- 最高价
- 22.26
- 交易量
- 6
- 日变化
- 0.23%
- 月变化
- -1.72%
- 6个月变化
- 6.00%
- 年变化
- 3.68%
21 九月, 星期日