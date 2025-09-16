报价部分
货币 / PST
PST: ProShares UltraShort Lehman 7-10 Year Treasury

22.26 USD 0.05 (0.23%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日PST汇率已更改0.23%。当日，交易品种以低点22.25和高点22.26进行交易。

关注ProShares UltraShort Lehman 7-10 Year Treasury动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

日范围
22.25 22.26
年范围
18.80 25.04
前一天收盘价
22.21
开盘价
22.25
卖价
22.26
买价
22.56
最低价
22.25
最高价
22.26
交易量
6
日变化
0.23%
月变化
-1.72%
6个月变化
6.00%
年变化
3.68%
